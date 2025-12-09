Cuba refuta contactos secretos con EEUU y reitera firme apoyo a Venezuela

Mediante un comunicado emitido el lunes, la viceministra de Relaciones Exteriores cubana, Josefina Vidal Ferreiro, subrayó la falsedad de dichos rumores.
“Cuba rechaza por absurdos y falsos los reportes de prensa que afirman de supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del Gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al Gobierno de Venezuela”, aseveró.
La titular cubana atribuyó la campaña orquestada a “sectores guerreristas” estadounidenses, con el objetivo de romper la unidad del pueblo y el Gobierno de Venezuela y calificó de inútil cualquier plan para cuestionar el firme apoyo de Cuba a los países de la región y su compromiso con el principio de no injerencia y el derecho internacional.
“Rechazamos estas falsedades y reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía y la paz en América Latina”, destacó la vicecanciller cubana.
Estas aclaraciones se produjeron en una situación que ciertos medios de prensa en Estados Unidos y Venezuela acusaron la semana pasada a La Habana de supuestos vínculos con Caracas para enviar cocaína al país norteamericano.
Cuba ha expresado en diferentes ocasiones su apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, en medio del aumento de las hostilidades de Estados Unidos.
Desde agosto pasado, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, un submarino nuclear y miles militares en el Caribe para supuestamente combatir el terrorismo.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado cualquier vínculo con los carteles de narcotráfico, acusando a Estados Unidos de promover un cambio de régimen en Venezuela con el objetivo final de “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.
