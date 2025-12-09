Cuba refuta contactos secretos con EEUU y reitera firme apoyo a Venezuela

Cuba rechaza las alegaciones sobre supuestos contactos secretos con las autoridades de EE.UU. sobre Venezuela y reitera su apoyo al país bolivariano.

Mediante un comunicado emitido el lunes, la viceministra de Relaciones Exteriores cubana, Josefina Vidal Ferreiro, subrayó la falsedad de dichos rumores.

“Cuba rechaza por absurdos y falsos los reportes de prensa que afirman de supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del Gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al Gobierno de Venezuela”, aseveró.

La titular cubana atribuyó la campaña orquestada a “sectores guerreristas” estadounidenses, con el objetivo de romper la unidad del pueblo y el Gobierno de Venezuela y calificó de inútil cualquier plan para cuestionar el firme apoyo de Cuba a los países de la región y su compromiso con el principio de no injerencia y el derecho internacional.

“Rechazamos estas falsedades y reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía y la paz en América Latina”, destacó la vicecanciller cubana.

Estas aclaraciones se produjeron en una situación que ciertos medios de prensa en Estados Unidos y Venezuela acusaron la semana pasada a La Habana de supuestos vínculos con Caracas para enviar cocaína al país norteamericano.

Cuba ha expresado en diferentes ocasiones su apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, en medio del aumento de las hostilidades de Estados Unidos.

Desde agosto pasado, Washington ha desplegado una serie de buques de guerra, un submarino nuclear y miles militares en el Caribe para supuestamente combatir el terrorismo.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado cualquier vínculo con los carteles de narcotráfico, acusando a Estados Unidos de promover un cambio de régimen en Venezuela con el objetivo final de “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

