Descubre Irán: Qaenat, en Jorasán del Sur, la cuna mundial del “oro rojo”

El clima y el suelo únicos de Qaenat, en la provincia de Jorasán del Sur, crean las condiciones ideales para el cultivo del azafrán de alta calidad por el que Irán es mundialmente reconocido.

Por Maryam Qarehgolzou

El cultivo del azafrán sostiene a más de 23 500 familias agricultoras, preservando medios de vida y manteniendo vivas las tradiciones agrícolas iraníes centenarias.

Irán exporta más del 90 % del azafrán mundial, siendo Qaenat y algunas otras ciudades del este del país líderes tanto en calidad como en valor en el mercado global.

Durante siglos, el azafrán de Qaenat, en la provincia de Jorasán del Sur, ha sido celebrado como uno de los más finos y exquisitos del mundo: un “oro rojo” que destaca por su aroma inigualable, su color intenso y su delicado sabor, insuperable por cualquier otro azafrán.

Qaenat, que se extiende a lo largo del vasto desierto desde el sur de Neyshabur hasta Sistán, en la frontera con Pakistán, ha sido durante mucho tiempo la cuna del auténtico cultivo iraní de azafrán.

Los expertos señalan que los bulbos de azafrán se desarrollan mejor en zonas frías y semiáridas con precipitaciones adecuadas, y es precisamente este clima el que confiere al azafrán de Qaenat su extraordinaria pureza y potencia.

El clima único de la región —inviernos fríos, escasas lluvias y suelos fértiles y bien drenados— crea el entorno perfecto para que el crocus del azafrán prospere.

El azafrán de Qaenat debe su reputación mundial a su alta concentración de los compuestos químicos clave que determinan la calidad del azafrán: crocina (color), safranal (aroma) y picrocrocina (sabor).

Estos niveles son más altos aquí que en casi cualquier otra región del mundo, convirtiendo al azafrán de Qaenat en el referente dorado del condimento más caro del planeta.

En reconocimiento a esta distinción, el azafrán de Qaenat recibió la marca nacional de calidad y, en 2018, su marca fue registrada oficialmente, asegurando su lugar como símbolo de la excelencia iraní en el escenario mundial.

Una mujer recoge azafrán en una finca de Qaenat, Jorasán del Sur, en diciembre de 2019. (Foto: Mehr News)

Según Mohsen Esfandiari, director de la Organización Agrícola de Jorasán del Sur, el cultivo de azafrán en la provincia abarca actualmente 16.121 hectáreas.

Los condados con mayor producción de azafrán son Qaenat (5000 ha), Sarayan (3457 ha) y Ferdows (3177 ha).

El rendimiento promedio en fincas bien cuidadas es de 2,4 kilogramos de azafrán seco por hectárea, y más de 23 500 familias agricultoras en Jorasán del Sur dependen del azafrán para su sustento.

La provincia ocupa el primer lugar en calidad de azafrán y el segundo en volumen de producción a nivel nacional, solo por detrás de la vecina provincia de Jorasán Razavi.

La cosecha comienza a finales de octubre y se prolonga hasta principios de diciembre, cuando miles de trabajadores temporales recogen a mano las delicadas flores moradas durante las frescas mañanas, antes de que el sol caliente el aire del desierto.

Agricultores cosechan azafrán antes del amanecer en una finca de Qaenat, Jorasán del Sur, en diciembre de 2019. (Foto: Mehr News)

Potencia exportadora

Irán produce más del 90 % del azafrán mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que convierte a esta especia no solo en un recurso vital para los ingresos de los agricultores, sino también en un pilar clave de las exportaciones no petroleras de Irán y de su patrimonio cultural.

En la primera mitad del actual año del calendario iraní (que comenzó el 21 de marzo de 2025), se exportaron desde Irán más de 99,5 toneladas de azafrán, valoradas en más de 94 millones de dólares, lo que representa un aumento del 73 % en volumen y un incremento de 45 millones de dólares en valor respecto al mismo período del año anterior.

La mayor parte de las exportaciones se empaquetó en cajas de venta minorista de 10 a 30 gramos, una estrategia que ha elevado el valor de la marca del azafrán iraní a nivel mundial y ha contribuido a reducir la dependencia de ventas a granel con bajos márgenes.

Según datos aduaneros, los principales importadores de azafrán iraní en la primera mitad del año fueron: Emiratos Árabes Unidos con 29,6 toneladas por un valor de 29,1 millones de dólares; España con 19,6 toneladas por 18,9 millones de dólares; China con 12,6 toneladas por 12,5 millones de dólares; Afganistán con 10,5 toneladas por 10,3 millones de dólares; y Alemania con 3 toneladas por 1,6 millones de dólares.

Otros compradores incluyeron Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Irak, Turquía, Omán, Filipinas, Hong Kong y Australia.

En comparación, durante el mismo período del año pasado, Irán exportó 57 toneladas de azafrán por un valor de 49,4 millones de dólares, evidenciando una marcada tendencia al alza tanto en volumen como en valor de las exportaciones.

Una mujer apila flores de azafrán recién cosechadas en una finca de Qaenat, Jorasán del Sur, en diciembre de 2019. (Foto: Mehr News)

Un símbolo de cultura y perseverancia

El azafrán es mucho más que una especia para los iraníes: es un símbolo de resistencia, arte e identidad.

Desde las manos de los agricultores en los fríos amaneceres otoñales de Qaenat hasta el delicado empaquetado en estanterías de Madrid, Dubái o Shanghái, cada gramo cuenta la historia del patrimonio y la artesanía iraní.

Más allá de su importancia económica, el cultivo de azafrán sostiene a miles de familias rurales, ayuda a prevenir la migración desde los pueblos y preserva una tradición centenaria que se ha vuelto sinónimo de Irán.

Hoy, el azafrán de Qaenat representa tanto orgullo como prosperidad.

Sus hilos de intenso color carmesí —ricos en fragancia y tonalidad— continúan conectando los desiertos de Irán con las mesas y laboratorios del mundo.

En todos los sentidos, Qaenat sigue siendo el corazón palpitante de la industria mundial del azafrán, una tierra donde la luz del sol, la tierra y la dedicación humana crean oro puro.