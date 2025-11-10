Hezbolá denuncia un plan de EEUU e Israel para someter al Líbano

Un alto miembro de Hezbolá ha denunciado un plan de EE.UU. e Israel para someter al Líbano mediante el debilitamiento de su defensa y su economía.

“Existe un proyecto declarado para poner al Líbano bajo la tutela de Estados Unidos e Israel y Estados Unidos quiere despojar al país de su defensa, economía y medios básicos de supervivencia porque busca fragmentar al Líbano”, ha destacado este lunes el jefe adjunto del Consejo Político del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Mahmud Al-Qamati, urante un servicio conmemorativo.

Ha afirmado que “ninguna facción política en el Líbano debería alinearse con el enemigo israelí, especialmente ante la amenaza existencial real llamada Gran Israel”.

“Cuando decimos que no entregaremos nuestras armas, esa es la postura mínima que podemos adoptar ante esta amenaza existencial para el Líbano”, ha añadido.

En agosto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró a los medios israelíes que siente una profunda conexión con “esta visión” de un “Gran Israel”, refiriéndose a los territorios palestinos ocupados por Israel, así como a partes de Egipto, Jordania, Siria y Líbano, y la describió como “una misión histórica y espiritual”.

En medio de los renovados llamamientos estadounidenses para el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), un movimiento de resistencia que durante décadas ha defendido al Líbano contra la agresión extranjera, en particular la de Israel, Qamati afirmó que la declaración de Netanyahu es una amenaza real para el Líbano y que el país tiene el derecho soberano de rechazar dictados externos.

“Es nuestro derecho nacional rechazar las órdenes estadounidenses que pretenden dictar las acciones de nuestro gobierno al servicio de Israel”, ha confirmado.

Conforme ha aseverado, “la experiencia siria es evidente ante nosotros, ya que cumple sin objeción alguna con todo lo que le exigen los estadounidenses. Sin embargo, esta sumisión total no ha impedido que Israel lleve a cabo ataques diarios contra Siria”.

Según el funcionario de Hezbolá, “las fronteras de Israel han llegado hasta las fronteras de Irak”.

Tras señalar que se están produciendo cambios importantes en la región que amenazan “no solo al Líbano sino a todas las naciones árabes”, Qamati ha reiterado que “debemos mantener nuestra fuerza”.

