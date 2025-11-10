Analista: Misiles y drones iraníes son “gran obsesión de imperialistas”

Los sionistas buscan un Irán desprotegido, pero autoridades iraníes son “muy conscientes” de sus capacidades defensivas ante enemigos, señala un analista.

“La gran obsesión de los imperialistas y, sobre todo, de los sionistas son los misiles y aviones no tripulados iraníes, los drones de Irán”, ha destacado este lunes Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXMEDIO.COM, en una entrevista concedida a HispanTV.

Al afirmar que los sionistas buscan un Irán “desprotegido” en la región de Asia Occidental, ha resaltado que el país persa tiene claro que su supervivencia dependerá de su capacidad defensiva. “La potencia de esta capacidad, sin duda alguna, tiene uno de sus sostenes en el desarrollo misilístico”, ha agregado.

Asimismo, ha advertido que, si algún día ocurre una guerra contra Irán, “el país no sería algo así como Siria, una tierra de nadie, fragmentada, algarete, donde los sionistas hacen lo que quieren, bombardean y destruyen cada vez que se les ocurre”.

El politólogo ha señalado que Irán es “muy consciente y muy claro” sobre la fuerza de su capacidad defensiva y la necesidad de mantenerla para contrarrestar a sus enemigos.

En la misma jornada, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha asegurado que el alcance de los misiles del país no tiene relación con Occidente, recalcando que el tema nuclear se utiliza como excusa para ejercer dominio.

Fuente: HispanTV Noticias

