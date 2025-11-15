Ministro israelí: palestinos no podrán permanecer en Cisjordania

Un ministro israelí amenaza con despojar a los palestinos de sus tierras en Cisjordania, asegurando que no permitirá que permanezcan en su propio territorio.

“Que encuentren otra fuente de ingresos, y no permitiré que quienes quieren matarme permanezcan aquí”, declaró este sábado el ultraderechista ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, en respuesta a la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania durante la temporada de cosecha de aceitunas.

En declaraciones previas, Eliyahu había hecho una polémica petición de utilizar armas nucleares contra la Franja de Gaza, afirmando que Gaza no debería existir en la Tierra y que se debía reanudar la construcción de asentamientos en el territorio.

Según los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 1500 palestinos en Cisjordania han sido desplazados desde principios de 2025 debido a la demolición de viviendas bajo el pretexto de la falta de permisos.

Los ataques de los colonos contra los palestinos y sus bienes en Cisjordania han aumentado de manera notable, con el apoyo de las fuerzas de seguridad y la policía del régimen israelí.

El pasado 7 de noviembre, la ONU informó que los ataques de colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada habían alcanzado en octubre su mayor número mensual en las últimas dos décadas, con 264 ataques de colonos —apoyados por el ejército— que causaron víctimas, daños a la propiedad o ambos.

Según fuentes palestinas, durante los dos años de ataques del régimen sionista contra la Franja de Gaza, los colonos sionistas llevaron a cabo 7154 ataques en distintos puntos de Cisjordania.

arz/hnb