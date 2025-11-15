Trabajadores previsionales chilenos, movilizados por incumplimientos

Los trabajadores del IPS expresan su molestia con el Gobierno chileno por desconocer el acuerdo del 7 de agosto sobre estabilidad laboral y los incentivos ligados a la reforma de pensiones.

Escena reiterada en los frontis regionales del IPS, cuyos protagonistas fueron trabajadores de esta institución, acompañados por organizaciones sindicales de funcionarios públicos. Evidenciaron su molestia con el Gobierno, por incumplir acuerdos alcanzados.

Desde la organización sindical de trabajadores públicos, también garante de este acuerdo sacrificado por el Ejecutivo, han recordado la participación de diversos actores.

En la antesala de las elecciones de este domingo 16 de noviembre, a tan solo un par de días del proceso, este desconocimiento es interpretado como un disparo en los pies, o un regalo del oficialismo para la extrema derecha.

Manuel Arismendi, Temuco.

