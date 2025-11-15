CGRI incauta buque Talara en el estrecho de Ormuz - Noticiero 13:30

El CGRI incautó el buque Talara; estudiantes italianos protestaron por Gaza y políticas de Meloni; y en Perú proponen 10 años de cárcel por cubrirse el rostro en marchas.

1. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán incauta el buque Talara, de bandera de las Islas Marshall, por transportar petróleo ilegalmente en el estrecho de Ormuz.

2. Miles de estudiantes italianos salieron a las calles con pancartas y banderas palestinas, para condenar el genocidio en Gaza y exigir el fin de los lazos de Italia con el régimen israelí. En las marchas, también protestaron contra los recortes educativos y las políticas represivas del gobierno de Meloni.

3. El Congreso peruano vuelve a poner en la mira el derecho a la protesta, con un proyecto de ley que propone hasta 10 años de cárcel para quienes se cubran el rostro en las marchas.

