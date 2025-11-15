Conferencia anual del Fondo de Al-Quds y Centro Palestino de Washington

El Fondo de Jerusalén (Al-Quds) y Centro Palestino de Washington son una institución en la defensa de la veracidad en torno a Palestina.

Durante toda su vida, el Profesor Gahreeb ha investigado la causa Palestina, su historia, personajes, política, lucha armada, entre otros. Su obra se presenta aquí, en la Tercera Conferencia Anual del Fondo de Jerusalén (Al-Quds) y Centro Palestino de Washington.

Uno de los reductos de donde emerge el movimiento pro palestino en EE.UU. es el entorno académico. Son investigaciones que abarcan décadas; allí es posible comprobar que el régimen terrorista israelí utiliza todos los mecanismos necesarios para exterminar y ocupar totalmente Palestina y sus habitantes.

Desde hace más de tres años que la prensa corporativa estadounidense se ha dedicado al así llamado “Whitewashing” o el “Lavado de la narrativa sionista” y sus crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo palestino y mientras tanto, esa misma prensa ha deshumanizado totalmente al pueblo palestino y su lucha por autodeterminación y libertad.

Marcelo Ali Sánchez, Washington.

