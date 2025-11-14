Denuncian uso de fuerza letal en operativos migratorios en EEUU

Reportes desde varias ciudades indican que autoridades federales están usando fuerza excesiva en operativos migratorios, con choques vehiculares y muertes bajo custodia.

Las redadas en el sur de California y en muchas ciudades del país se están volviendo cada vez más violentas, al grado de que inmigrantes han muerto durante estos operativos o una vez ya en custodia de las autoridades.

Escenas como esa se están repitiendo por todo el país, una violencia desmesurada considera algunos, pareciera que la nueva táctica de las autoridades es disparar o colisionar con automóviles para detener sospechosos como ha ocurrido en varias ocasiones y se muestra en este video ocurrido en Chicago.

Se les ha visto utilizando explosivo para entrar a las casas sin importar que haya niños dentro, rompen vidrios de automóviles para sacar a la fuerza a las personas y algo que no se había visto, que preocupa y atemoriza es que están disparando en contra de inmigrantes que supuestamente ponen su vida en peligro.

En septiembre en un barrio de chicago agentes federales dispararon y mataron a un inmigrante identificado como Silverio Villegas, luego de que según ellos lo intentaron detener durante mientras manejaba y que al huir Villegas arrastro e hirió gravemente a un agente, pero cuando se revelaron las cámaras corporales ese mismo agente dijo que sus heridas no habían sido nada graves, sin embrago fue motivo para disparar y matar a una persona.

Hace unos días en Los Ángeles un popular tiktokero conocido como Richard LA que reportaba los operativos de las autoridades fue baleado por las autoridades, una vez más argumentando que intento huir y atropellarlos, la familia no cree en esa versión y que ahora está destrizada, ya que Richard enfrenta cargos de intento de homicidio a un agente federal.

El joven no pudo continuar ya que le gano el sentimiento, muchos en la comunidad que hace lo mismo y graban operativos ahora tiene micho miedo

La prensa también ya ha sido atacada en varias ocasiones, y algunos periodistas han sido detenidos, momentos sin precedentes según activistas en los que hay que tener mucho cuidado.

Por lo menos 20 personas han muerto durante un operative o ya en custodia de las autoridades, la cifra más alta en más de dos décadas.

La preocupación es que la administración de Trump con el nuevo presupuesto tiene más de 170 mil millones dólares disponibles para continuar con su política antinmigrante.

Fernando Mejia, Los Ángeles

rfm/hnb