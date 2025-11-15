Congresistas de EEUU buscan reconocer genocidio en Gaza y castigar a Israel

Más de 20 congresistas estadounidenses presentan una resolución para reconocer el genocidio de Israel en Gaza y pide a EE.UU. cumplir la Convención sobre el Genocidio.

En un comunicado, la congresista demócrata Rashida Tlaib declaró que la resolución, presentada el viernes en la Cámara de Representantes, “reconoce oficialmente que Israel ha cometido el crimen de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza” y exhorta a Washington a tomar medidas para “prevenir y castigar el crimen de genocidio”, incluyendo la suspensión de transferencias de armas y el apoyo a procesos de rendición de cuentas internacionales contra los responsables.

“La campaña de genocidio de Israel en Gaza no ha terminado, y no terminará hasta que actuemos”, afirmó Tlaib, acusando al gobierno de Estados Unidos de proporcionar “un cheque en blanco para crímenes de guerra y limpieza étnica”.

La resolución, copatrocinada por 20 miembros del Partido Demócrata, incluye a figuras prominentes como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ro Khanna y Maxwell Alejandro Frost.

El texto señala que las fuerzas israelíes han llevado a cabo actos que constituyen genocidio, citando asesinatos masivos de civiles, hambruna forzada y la “destrucción sistemática” de infraestructura civil, sanitaria y de agua. Además, menciona declaraciones de altos funcionarios israelíes que, según el documento, evidencian intención genocida.

Entre ellas se destaca las declaraciones del exministro de guerra israelí, Yoav Galant, quien afirmó el 9 de octubre de 2023 que “estamos imponiendo un asedio total a la Franja de Gaza. Sin electricidad, sin alimentos, sin agua, sin combustible”.

La resolución surge en un contexto crítico, dado que el Memorando de Entendimiento (MOU) de 10 años, que otorga a Israel 3800 millones de dólares anuales en ayuda militar, está próximo a expirar en 2026, lo que reaviva el debate sobre la asistencia estadounidense.

Durante los últimos dos años, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado más de 21 000 millones de dólares en asistencia adicional a Israel para financiar la campaña genocida en Gaza.

Según datos citados, más de 69 000 palestinos han sido asesinados en poco más de dos años, en su mayoría mujeres y niños, mientras que alrededor de 170 000 han resultado heridos.

