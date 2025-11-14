Qalibaf destaca la independencia científica como garante de la fuerza de Irán - Noticiero 13:30

Qalibaf resalta la independencia científica iraní y papel en un alto el fuego. Israel mata a una mujer en Gaza en tregua. Venezuela rechaza declaraciones de la ONU.

1. El jefe del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, destaca la independencia científica de la nación persa. Recuerda que el desempeño de las fuerzas de su país, durante la guerra de 12 días, en junio pasado, obligó al régimen sionista a solicitar un alto el fuego.

2. En otro acto hostil en la Franja de Gaza, el Ejército israelí asesinó, este viernes, a una mujer palestina en los alrededores de la ciudad de Gaza, a pesar de que sigue vigente el alto el fuego acordado como parte de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la región.

3. Venezuela entrega ante la Secretaría General de la ONU una carta en la que rechaza lo que considera “declaraciones parciales” del portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, sobre el despliegue militar estadounidense frente a sus costas.

