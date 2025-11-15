Cuba condena ataque de colonos israelíes a una mezquita en Cisjordania

El canciller de Cuba condena que colonos israelíes incendiaron la mezquita Al Hajja Hamida en Cisjordania y sostiene que el ataque refleja “odio, violencia e impunidad”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en su cuenta en la red social X que el ataque refleja “la política de odio, la incitación a la violencia, la impunidad y hasta un patrón de genocidio que Israel aplica contra la nación palestina”.

Rodríguez señaló además que los colonos, tras provocar el incendio, escribieron consignas racistas y hostiles en las paredes del recinto religioso, lo que —según dijo— evidencia la profundidad de las políticas “racistas y antihumanas” del régimen israelí.

Condenamos la quema de una mezquita en #Cisjordania y la escritura de mensajes racistas y hostiles en sus paredes por colonos israelíes, que reflejan la política de odio, incitación a la violencia, impunidad y exterminio favorecida por el régimen ocupante sionista contra el… pic.twitter.com/3wQVgndxxI — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 14, 2025

La postura de Cuba reafirma nuevamente su apoyo histórico al pueblo palestino y su rechazo a las acciones violentas de los colonos en los territorios ocupados.

En otro momento, el canciller cubano criticó duramente las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a quien acusó de “mentiroso recurrente”. Rodríguez aseguró que Rubio difundió afirmaciones falsas en la reunión del G7 sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y Venezuela.

El ministro subrayó que tales acusaciones solo buscan justificar “el despliegue militar desproporcionado” de Estados Unidos y la ejecución de “operaciones ilegales en aguas internacionales, en abierta violación del derecho internacional”.

Rodríguez concluyó que Washington sigue aferrado a la obsoleta Doctrina Monroe, al tiempo que intenta impedir que otras naciones intervengan en los asuntos del hemisferio occidental, una política que calificó de injerencista y anacrónica.

La Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, establecía la oposición de Washington a la intervención europea en América, aunque con el tiempo fue utilizada para justificar la expansión y el dominio político de Estados Unidos sobre la región.

Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2025, las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos asesinaron al menos a 1017 palestinos, entre ellos 221 niños, en la Cisjordania ocupada, incluida este de Al-Quds (Jerusalén).

zbg/rba