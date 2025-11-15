Universitarios en huelga por mayor presupuesto educativo

Estudiantes y profesores llevan a cabo huelga en reclamo de mayor Presupuesto para educación.

El planteo es de fondo y tiene que ver con respetar uno de los planteos que el partido político hoy en el gobierno hizo. Aumentar el Presupuesto para la educación pública.

Los estudiantes llevan sus reclamos a todas las tribunas para hacerse escuchar. Así lo hicieron en el último acto organizado por la central de trabajadores, donde tomaron el micrófono para hacerse oír.

La baja de 8.000 horas docentes y el cierre de cursos tensa la formación en Educación, que tiene un déficit heredado del gobierno anterior de casi 500 millones de pesos.

La ocupación ya lleva un mes, y los estudiantes dicen que seguirán movilizados hasta que las autoridades escuchen sus planteos. Ratifican que la educación pública debe ser prioridad.

Fabián Cardozo, Montevideo.

