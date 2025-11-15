Irán tacha de “infundadas” las acusaciones de Canadá en su contra

Irán tilda de ridículas las acusaciones de Canadá y asegura que buscan desviar la atención de los abusos de Israel en la región.

La asistente del ministro y directora general para América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Zahra Ershadi, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por el jefe de la Seguridad Nacional de Canadá contra la República Islámica de Irán, calificándolas de totalmente infundadas y fabricadas.

Ershadi condenó asimismo el respaldo constante de Canadá al régimen israelí y su complicidad en lo que describió como genocidio del pueblo palestino, subrayando que las acusaciones de la seguridad canadiense tienen como único objetivo desviar la atención de las violaciones legales y los crímenes que Israel comete en la región de Asia Occidental, así como del apoyo de Canadá a dichas acciones.

La directora general para América criticó también los obstáculos impuestos por las autoridades canadienses en la prestación de servicios consulares normales a los ciudadanos iraníes residentes en Canadá, e instó al gobierno canadiense a corregir su enfoque irresponsable e injustificado hacia Irán.

El Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS, por sus siglas en inglés) alegó este jueves que durante el último año frustró amenazas potencialmente letales de Irán dirigidas contra personas consideradas enemigas por Teherán.

Las relaciones entre Canadá e Irán han sido tensas desde 2012, cuando Ottawa rompió vínculos diplomáticos con Teherán. Desde entonces, los lazos oficiales han sido limitados y marcados por críticas mutuas.

