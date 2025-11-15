Descubre Irán: Ezmeyqan, un pueblo donde los arrozales florecen en el desierto

A pocos minutos en auto desde Tabas, en la provincia de Jorasán del Sur, se encuentra el pueblo de Ezmeyqan, donde los arrozales brillan junto a palmeras, datileras y huertos de cítricos, escondidos en un vasto paisaje desértico.

Por Mohamad Ali Haqshenas

Ezmeyqan, también escrito Azmighan, está ubicado aproximadamente a 40 kilómetros al este de la ciudad de Tabas, a una altitud de casi 956 metros.

Al acercarse por la carretera principal desde Tabas, se atraviesan dunas interminables y colinas tostadas por el sol, solo para dar la última curva y descubrir un valle rebosante de vegetación.

“Cuando los viajeros llegan a este pueblo… de repente, esa explosión de verdor realmente los asombra”, comentó Mohsen Kazemi, guía local, al sitio web Press TV, describiendo el dramático contraste del paisaje.

Señaló que al llegar, los visitantes primero ven huertos de palmeras, datileras, granados y campos verdes, para luego sorprenderse al darse cuenta de que esos campos son arrozales.

La simple idea de arrozales en una región desértica puede parecer improbable, pero Ezmeyqan está lejos de ser un asentamiento árido común. De hecho, el pueblo es uno de los pocos lugares en Irán donde las palmeras datileras y los arrozales crecen lado a lado.

El secreto está tanto bajo tierra como sobre ella. Kazemi explicó que el nivel de agua subterránea en el valle es alto, y que el microclima de la zona proporciona suficiente humedad para cultivar plantas que requieren gran cantidad de agua, como el arroz.

“El arroz necesita mucha agua… el nivel de agua subterránea aquí es alto… y esa humedad permite a los agricultores cultivarlo”, afirmó.

Manantiales permanentes alimentan los campos y las palmeras, y el pueblo se encuentra en un valle poco profundo que canaliza y retiene la humedad.

Una de las características naturales más destacadas de la región es el manantial conocido como Tajt Aroos, o “Lecho de la Novia”, una roca blanca ubicada en un cauce de río con agua fluyendo a ambos lados.

Entre los atractivos locales destacan las piscinas cristalinas donde pequeños peces se reúnen alrededor de los pies que se sumergen en el arroyo, ofreciendo un “spa de peces” natural y gratuito para los visitantes.

“Hay peces… podemos experimentarlo de forma natural y gratis”, afirmó Kazemi.

Riquezas culturales y naturales profundas acompañan a las sorpresas agrícolas. Antiguas viviendas de barro, tierra y madera aún se mantienen entre los jardines y campos, reflejando la arquitectura desértica autóctona de la región.

Numerosas inscripciones antiguas de estilo árabe y un higuera centenaria de más de 20 metros de altura contribuyen a la sensación de profundidad y continuidad.

Kazemi describió cómo la región sorprende a los visitantes de muchas formas y en distintos niveles.

“También se ven árboles como manzanos, perales y albaricoqueros… y hay naranjos y naranjos amargos”, señaló.

Esa mezcla de cultivos de clima cálido y de clima más fresco es poco común y resalta el microclima único del pueblo.

El guía también mencionó el evento agrícola anual que se celebra cada año entre finales de octubre y principios de noviembre, y que conmemora la cosecha del arroz entre los huertos de palmeras datileras. Este evento está registrado a nivel nacional y ayuda a promover el perfil de agro-turismo del pueblo.

La comunidad local es otro pilar del creciente atractivo del pueblo. Kazemi enfatizó la hospitalidad de los habitantes y el número creciente de encantadores alojamientos construidos al estilo tradicional.

“La gente es amable y hospitalaria… se han construido alojamientos muy atractivos porque el aire es muy agradable”, afirmó.

En efecto, el turismo rural en Jorasán del Sur está en expansión. Según las autoridades provinciales de patrimonio cultural y turismo, Ezmeyqan es uno de los “pueblos destino” oficialmente aprobados, gracias a sus recursos naturales, culturales y agrícolas.

Al recorrer los senderos entre los huertos de palmeras y los arrozales, los visitantes se mueven entre siluetas desérticas y campos esmeralda. Los huertos de cítricos, los arroyos refrescantes y otros árboles frutales enmarcan el paisaje durante la mayor parte del año.

La primavera trae consigo el aroma del azahar, el verano los arrozales centelleantes, y el otoño y el invierno un clima más suave y moderado, ideal para la exploración del desierto.

Más allá del pueblo se extiende el dramático paisaje natural del cercano Valle de KalJeni (también escrito Kal-e Jeni), a veces llamado el “Valle de los Genios”, con acantilados erosionados y túneles antiguos.

A unos 35 a 40 km al norte de Tabas y cerca de Ezmeyqan, el valle ofrece otro contraste impresionante: paredes de cañones secos bordeadas por manantiales exuberantes y pozos profundos.

Desde la perspectiva turística, Ezmeyqan representa un caso fascinante de contradicción desierto-verde: un lugar donde prospera la vegetación inesperada; donde las palmeras datileras crecen al pie de las colinas y los arrozales se alimentan de manantiales desérticos; donde el patrimonio arquitectónico convive con alojamientos modernos para visitantes.

Para los viajeros internacionales que buscan un destino menos conocido, el pueblo ofrece tranquilidad, autenticidad y un ejemplo vivo de la adaptación humana a los extremos de la naturaleza.

La agricultura local es de pequeña escala y está orientada al consumo interno. Un informe señala que apenas unas 45 personas cultivan arroz en unas 12 hectáreas, produciendo una cantidad modesta para el uso del pueblo y los mercados locales. Esa escala reducida, sin embargo, hace que los arrozales exuberantes entre las palmeras sean aún más notables.

El atractivo duradero de Ezmeyqan radica en la superposición de experiencias: el desierto color polvo más allá; el verde de palmeras y arrozales en el valle; el aroma fresco de los cítricos en primavera; el sonido del agua fluyendo en manantiales escondidos; y la calidez de la hospitalidad del pueblo.

Como dijo Kazemi: “Estas pocas características muy importantes han hecho que Ezmeyqan… se convierta en un destino atractivo para los turistas”.

Para los viajeros en Irán dispuestos a ir más allá de las grandes ciudades y de los tours desérticos convencionales, Ezmeyqan ofrece un encuentro íntimo y fuera de la ruta con la vida rural persa en su faceta más sorprendente.

Su agricultura, clima y paisaje no solo ofrecen una oportunidad para fotografiar, sino también una historia de la persistencia de la naturaleza y de la ingeniosidad humana.

Los huertos de palmeras datileras, los campos de arroz, los manantiales naturales y los huertos de cítricos se combinan para contar la historia de la vida en un lugar que, a primera vista, parece inhóspito, pero que late con verde, agua y abundancia.