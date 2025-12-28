“Perla Blanca”: cultivo de camarón en Golestán | Descubre Irán

“Perla Blanca” revela el cultivo de camarón en Gomishán, Irán, mostrando cómo la acuicultura impulsa economía y sostenibilidad en la costa del mar Caspio.

“Perla Blanca” nos sumerge en el fascinante mundo del cultivo de camarón, desde sus etapas iniciales hasta su producción final. Ambientado en la provincia de Golestán y, en particular, en el condado de Gomishán, este documental explora cómo esta región se ha convertido en uno de los principales centros de producción de camarón de Irán.

Gomishán, ubicada en el extremo norte de la costa este del mar Caspio, se extiende sobre una llanura de 1.285 kilómetros cuadrados, a tan solo 60 kilómetros del centro de la provincia y en la frontera con Turkmenistán. Aquí, el Centro de Cultivo de Camarones de Gomishán es el único de su tipo en la región, ofreciendo una alternativa económica vital para las comunidades locales.

En años recientes, el alto desempleo juvenil en estas zonas costeras, que en ocasiones alcanzaba el 27 %, llevó a muchos jóvenes a la pesca ilegal y a la caza clandestina de aves silvestres. La sobreexplotación y la pérdida de reservas del mar Caspio han ejercido una presión creciente sobre los recursos hídricos, haciendo que el desarrollo de la acuicultura sea no solo una oportunidad económica, sino también un esfuerzo de sostenibilidad y conservación ambiental.

zmo/ncl/rba