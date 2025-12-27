Hondureños rechazan ante CNE la proclama presidencial de Asfura

Un masivo plantón tuvo lugar en las inmediaciones del CNE de Honduras para rechazar la proclamación del ultraderechista Nasry Asfura como presidente electo.

Miles de manifestantes se movilizaron el viernes para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) un escrutinio completo y riguroso de las actas correspondientes a los comicios del pasado 30 de noviembre; un proceso que se ha desarrollado en medio de retrasos e inconsistencias, e incluso fraude.

La multitud sostiene que la legitimidad del próximo Ejecutivo depende exclusivamente de un proceso de conteo que garantice el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El plantón pacífico ante la sede electoral fue convocado por el actual alcalde de Tegucigalpa (la capital hondureña) y candidato a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, quien reclama que existen más de 400 actas que presentan inconsistencias críticas, las cuales, según su equipo técnico, serían determinantes para ratificar su propia victoria en la contienda local.

Esta exigencia de un conteo “voto por voto” surge en un momento de vulnerabilidad para el CNE, que ha enfrentado severas fallas técnicas e intentos de sabotaje durante las fases críticas del escrutinio, teniendo como fecha límite el 30 de diciembre para oficializar los resultados definitivos.

La única manera de que el pueblo capitalino tenga certeza sobre este proceso electoral es contar el 100% de las actas. Solo así podremos garantizar un proceso honesto, abierto y transparente.



Mientras el plazo legal para el anuncio de los resultados se agota, la presión en las calles no da tregua. Los manifestantes han advertido que se mantendrán en vigilancia permanente hasta que cada acta sea verificada, subrayando que la paz social del país está intrínsecamente ligada a la transparencia del CNE

Además, los hondureños reiteraron su denuncia de injerencia directa de Estados Unidos en el proceso democrático hondureño. Sectores de la oposición afirman que la figura del conservador Asfura ha sido impulsada desde Washington.

Zelaya llama a defender la democracia

Entretanto, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya llamó este sábado a defender la democracia, ante lo que calificó de maniobras dilatorias del Consejo Nacional Electoral para alterar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Zelaya convocó a la militancia del oficialista partido Libre a movilizarse el próximo lunes para proteger la voluntad popular expresada en las urnas.

El exmandatario acusó a los representantes del bipartidismo —partidos Nacional y Liberal— en el organismo electoral de dilatar de manera intencionada el escrutinio de las actas con inconsistencias para desconocer el “triunfo irrefutable” del alcalde capitalino y aspirante a la reelección, Jorge Aldana.

Para el también líder de Libre, esas artimañas de las magistradas liberal, Ana Hall, y nacionalista, Cossette López, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) forman parte de la conspiración revelada a fines de octubre por la Fiscalía para manipular los resultados de la contienda.

“Las más de nueve mil actas impugnadas a nivel nacional, entre candidatos a alcaldes y diputados (al Parlamento), al paso que van tampoco serán escrutadas”, advirtió Zelaya sobre el atropellado recuento, a escasos tres días de la declaratoria oficial de los comicios por parte del CNE.

Pese al rechazo del magistrado de Libre, Marlon Ochoa, el ente electoral declaró el pasado 24 de diciembre a Asfura como virtual presidente electo de Honduras, tras ser apoyado explícitamente por el presidente estadounidense Trump.

Envueltas en múltiples denuncias de fraude y una inédita injerencia extranjera, las elecciones generales en este país centroamericano fueron desconocidas por los candidatos presidenciales de Libre, Rixi Moncada, y del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla.

