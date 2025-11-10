Israel mata a otros tres en 24 horas en nuevas agresiones a Líbano

Nuevas agresiones israelíes contra distintos puntos del Líbano se han cobrado la vida de otras tres personas y herido a varias más, en clara violación de la tregua.

Al menos una persona ha muerto como consecuencia de un ataque con dron israelí llevado a cabo la madrugada de este lunes contra un vehículo que circulaba en la carretera principal frente a la ciudad de Al-Bisariya, en el sur del Líbano, ha informado Al Mayadeen.

Imágenes circuladas en redes sociales muestran un sedán en llamas en una carretera, desde donde se eleva una columna de humo grueso.

Asimismo, el domingo se produjeron múltiples ataques israelíes en distintas localidades del país árabe, dejando al menos dos muertos y varios heridos.

Una de las acometidas tuvo lugar en la ciudad de Houmine al-Fawqa, en la provincia meridional de Nabatie, donde un avión no tripulado israelí disparó al menos tres misiles contra un automóvil, matando al menos una persona, según la Cartera de Salud libanesa.

Otra persona también perdió la vida como consecuencia de un ataque similar israelí ocurrido en una zona entre Al-Sawaneh y Jirbet Selm, en Bint Jbeil. La agencia estatal de noticias NNA informó que un dron israelí disparó tres misiles contra una camioneta en la zona.

Asimismo, se reportaron el domingo varias explosiones en zonas residenciales en el municipio de Houla, situado en el sur del país árabe, cerca de la frontera con los territorios ocupados palestinos, en la margen sur del río Litani.

La tensión ha ido en aumento en Líbano, sobre todo en las zonas meridionales del país, durante las últimas semanas, con el ejército israelí intensificando sus bombardeos aéreos casi diarios dentro del territorio libanés, so pretexto de combatir a miembros e infraestructura del movimiento de Resistencia libanés Hezbolá.

El ministro de Salud del Líbano, Rakan Naseredine, denunció el domingo que las agresiones israelíes mataron al menos a 28 ciudadanos solo en el último mes, advirtiendo que el campo de batalla “ya no se limita a un solo frente” y afecta a cada hogar del país árabe.

El presidente libanés, Joseph Aoun, por su parte, instó la misma jornada a la comunidad internacional a presionar a Israel para que cese sus continuas violaciones de la soberanía libanesa y cumpla plenamente con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. También subrayó la importancia de extender el despliegue del Ejército libanés a lo largo de la frontera sur.

A pesar del acuerdo de cese del fuego, en vigor desde noviembre de 2024, que exigía la retirada de ambos bandos —las tropas israelíes y Hezbolá— del sur de Líbano, Israel ha mantenido cinco posiciones en la zona, situación que ha sido criticada por las autoridades libanesas y Hezbolá.

Desde septiembre de 2023, cuando inició un conflicto entre Israel y Hezbolá, el régimen sionista ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 han resultado heridas en ataques israelíes contra Líbano.

