Amnistía exige a Israel liberación inmediata de médico palestino Abu Safiya

Amnistía Internacional ha exigido la liberación inmediata del Dr. Hussam Abu Safiya, detenido por Israel sin cargos desde diciembre de 2024 en Gaza.

Amnistía Internacional ha exigido la liberación inmediata del médico palestino Dr. Hussam Abu Safiya, quien cumple 500 días bajo detención israelí sin cargos formales.

La organización ha denunciado que su prolongada reclusión vulnera el derecho internacional y exigió su liberación inmediata, así como garantías de acceso a asistencia legal, atención médica adecuada y condiciones dignas de detención.

El Dr. Abu Safiya fue arrestado el 27 de diciembre de 2024 durante una incursión de las fuerzas israelíes en el hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, uno de los últimos centros médicos operativos en la zona en ese momento.

De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos y comunicaciones dirigidas a relatores especiales de la ONU, el médico ha enfrentado restricciones en el acceso a tratamiento médico y asistencia legal durante su detención.

Fuentes humanitarias han destacado que el médico palestino continuó ejerciendo su labor médica en Gaza en medio del colapso del sistema sanitario, incluso tras la pérdida de su hijo en un ataque aéreo israelí.

En febrero de 2025 se permitió su primera visita legal, mientras que posteriores informes de derechos humanos han advertido sobre su deterioro físico y severas restricciones en alimentación, higiene y atención médica dentro del sistema penitenciario israelí.

Organismos internacionales han expresado preocupación por la situación del personal sanitario palestino detenido, en el contexto de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y el colapso de su sistema de salud.

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