Yemen amenaza a EEUU tras rechazo de Trump a plan de paz de Irán

El movimiento yemení Ansarolá de Yemen advirtió que EE.UU. deberá asumir las consecuencias de rechazar la reciente propuesta de Irán para el fin de la guerra.

Nasruddin Amer, subdirector de la oficina de medios de Ansarolá, ha lanzado este lunes la advertencia a Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump calificara la respuesta de Irán a las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra de “totalmente inaceptable”.

El alto funcionario de medios yemení ha escrito en X que “desde el principio, estaba claro por la movilización y la intransigencia estadounidenses que no aceptarían la respuesta iraní, y por lo tanto ellos asumen las consecuencias, sea cual sea su magnitud y forma”.

Amer ha señalado que el rechazo de Trump a la respuesta iraní llegó directamente después de su contacto con el “criminal· primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En efecto, la agencia de noticias cercana a la Casa Blanca, Axios, ha publicado que Trump había abordado la respuesta de Irán con Netanyahu.

“Trump no ama la verdad, y por esa razón, recibe continuamente derrotas de Irán”, ha subrayado.

Irán envió el domingo su respuesta a propuesta de EE.UU. para el cese de la guerra y según un informe de la Organización de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB), incluía la compensación total por los daños de guerra y el levantamiento de todas las sanciones, la liberación de los activos iraníes congelados y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

La reacción de Yemen se produce en medio de un escenario de alta tensión creado por Estados Unidos, tras emprender, junto con Israel, una guerra contra Irán el 28 de febrero. El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

Entre tanto, Yemen ha expresado su apoyo a Irán como parte del Eje de Resistencia. El 28 de marzo, Ansarolá declaró oficialmente la guerra contra Israel con el lanzamiento de su primer ataque con misiles balísticos contra objetivos sensibles israelíes.

Yemen también amenazó con el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, en el golfo de Adén, lo que crearía una doble restricción, cuyo efecto se extenderá más allá de los mercados energéticos al comercio de bienes, incluidos alimentos e insumos industriales.

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