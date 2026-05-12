Irán a UE: las amenazas de un “tigre de papel” nunca nos asustarán

La embajada de Irán en Austria ha advertido a la UE que sus amenazas de sanciones “nunca intimidarán a Irán” y ha exigido considerar las consecuencias de estas medidas.

En un mensaje difundido el lunes en redes sociales, la embajada iraní en Austria ha advertido a la Unión Europea (UE) sobre las consecuencias de sus amenazas, en respuesta a las recientes declaraciones del bloque europeo sobre la posible ampliación de sanciones contra Teherán en el contexto de las tensiones relacionadas con el Estrecho de Ormuz.

En su posicionamiento, la embajada iraní subrayó que las amenazas y políticas de presión no cambiarán la postura de Irán y advirtió que cualquier medida hostil será respondida de manera correspondiente.

En este contexto, la misión diplomática iraní recordó el resultado de la reciente confrontación regional y afirmó que “Irán salió victorioso y con orgullo de una guerra agresiva impuesta por dos entidades notoriamente malignas y criminales: Estados Unidos y el régimen israelí. Así que dejemos claro: las amenazas de un tigre de papel nunca nos asustarán”.

🔸️We caution the EU High Representative for Foreign Affairs: before you once again brandish the threat of sanctions against Iran, think carefully about Iran’s counter-reaction.

🔸️Iran emerged victorious and proud from an aggressive war imposed on it by two notoriously evil… pic.twitter.com/EJcKuRIHg5 — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) May 11, 2026

El pronunciamiento se produjo tras los comentarios de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien criticó las medidas atribuidas a Irán en el estrecho de Ormuz y anunció la intención del bloque comunitario de ampliar su régimen de sanciones.

Teherán ha vinculado estas tensiones a las acciones militares y medidas de presión económica impulsadas previamente por Estados Unidos e Israel en la región, al tiempo que rechaza las acusaciones sobre el estrecho estratégico y sostiene que sus decisiones responden a un contexto de seguridad regional.

Las medidas de Irán para cerrar de manera efectiva el estrecho de Ormuz a los agresores y a sus aliados se adoptaron después de que una coalición militar estadounidense-israelí emprendiera una guerra de agresión no provocada contra la República Islámica el 28 de febrero, y se endurecieron tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo naval contra los buques y puertos del sur de Irán.

La respuesta de Irán a la agresión estadounidense-israelí incluyó también el lanzamiento de múltiples oleadas de misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en la región y objetivos israelíes en los territorios ocupados.

Las autoridades iraníes han advertido de que cualquier nueva escalada militar por parte de Washington o sus aliados provocará una respuesta de escala y alcance impredecibles.

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