Un activista estadounidense sostuvo que EE.UU. e Israel impulsaron la guerra contra Irán por intereses corporativos y control petrolero, no por preocupaciones nucleares.

En una entrevista concedida al sitio web de Press TV, Mike Ferner, el exdirector nacional de la Organización Veteranos por la Paz, criticó duramente la política de Washington y la influencia de grupos de presión proisraelíes y grandes corporaciones en la toma de decisiones. Según afirmó, la ofensiva se produjo pese a que en Ginebra continuaban las conversaciones nucleares mediadas por Omán y a que Teherán ha reiterado que no busca desarrollar un arma nuclear.

“La guerra era necesaria solo si se entiende que Estados Unidos actúa como un imperio gobernado por corporaciones, influidas por lobbies proisraelíes”, señaló. A su juicio, las empresas de armamento vieron en el conflicto una oportunidad para obtener beneficios multimillonarios, mientras que las petroleras buscaban recuperar influencia sobre los recursos energéticos iraníes.

Ferner recordó que ya existía un acuerdo nuclear operativo —el firmado en 2015— del que la administración de Donald Trump se retiró unilateralmente. “Había un acuerdo funcional que Trump no podrá reemplazar”, dijo, lamentando que mientras tanto “los iraníes sufren y mueren”, y millones de estadounidenses continúan sin acceso a servicios básicos de salud.

El activista también aludió a análisis que apuntan a que Trump habría sido presionado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para involucrarse directamente en un conflicto con Irán, algo que, según Ferner, “no sería sorprendente”.

Sobre los argumentos oficiales de Washington, recordó que Irán mantiene desde hace años que no pretende fabricar un arma nuclear, posición respaldada por una fatwa (edicto religioso) emitida por el mártir Líder de la Revolución Islámica. Además, mencionó los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes durante la ofensiva de doce días del pasado junio.

Ferner sostuvo que el verdadero objetivo de la guerra era un cambio de gobierno en Teherán. “Es un cambio de régimen, encontrar a alguien más parecido al shah”, señaló, en referencia a la monarquía del dcitador Mohamadreza Pahlavi, derrocada por la Revolución Islámica de 1979. “Eso no parece posible en el Irán actual. Se trata de eso, del deseo de controlar el petróleo iraní y de generar ganancias para los fabricantes de armas”, agregó.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Estados Unidos coorganizará, y a las próximas elecciones legislativas, el activista consideró que estos factores no modificarán sustancialmente la política exterior del país. “El Mundial importa a un segmento pequeño de la población. Estados Unidos no puede permitirse continuar esta guerra ni económica, ni política, ni ambientalmente”, afirmó.

Ferner concluyó con una reflexión crítica sobre el funcionamiento de la democracia estadounidense. “Es una tragedia, pero es lo que ocurre cuando la ciudadanía deja de gobernarse a sí misma y entrega el poder a corporaciones y dirigentes irresponsables”, criticó.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a altos comandantes y funcionarios, así como a miles de civiles.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

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