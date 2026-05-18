“Martirio del comandante de Al-Qassam indica que Resistencia está viva”

Un comandante iraní sostuvo que el martirio de Ezzedin al-Haddad, alto mando del brazo armado de HAMAS, prueba que “la Resistencia sigue viva” en Gaza.

“Abu Soheib, combatiente, felicitaciones por tu martirio”, afirmó el domingo el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Esmail Qaani, al reaccionar al asesinato de Ezzedin al-Haddad, conocido como ‘Abu Soheib’, alto mando de las Brigadas Ezzedin Al‑Qassam, ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un ataque israelí en la Franja de Gaza.

“El asesinato traicionero del gran comandante combatiente Ezzedin al-Hadad (Abu Soheib) ha demostrado que la Resistencia está viva, especialmente en el corazón de la heroica Gaza”, sostuvo Qaani en un mensaje publicado en redes sociales.

El alto mando castrense iraní añadió que “esta sangre pura inspirará a los jóvenes combatientes palestinos hasta la liberación de Al-Quds y la destrucción del régimen ocupante”.

Al-Hadad era uno de los principales comandantes de campo de las Brigadas Ezzedin Al‑Qassam. Israel asesinó al alto mando del movimiento palestino de Resistencia en un ataque aéreo que realizó contra la ciudad de Gaza la noche del viernes.

Las Brigadas Al-Qassam confirmaron oficialmente el sábado el martirio de su comandante, que se registró en medio de las violaciones diarias por parte de Israel del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Se esperaba que el acuerdo pusiera fin a la guerra genocida del régimen en Gaza, que, según las autoridades palestinas, ha causado desde octubre de 2023 la muerte de cerca de 73 000 palestinos y ha dejado más de 172 250 heridos —en su mayoría mujeres y niños—, además de destruir aproximadamente el 90 % de la infraestructura de la Franja.

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