FFAA de Irán alerta: EEUU se hundirá en pantano “aventurero” de Trump

Un alto mando militar iraní ha destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

“La repetición de cualquier insensatez para intentar compensar la deshonra sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes más contundentes y severos para ese país”, ha afirmado este domingo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, sobre las repetidas amenazas y las retóricas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán.

El general Shekarchi ha destacado que el “desesperado” Trump debe saber que, “si las amenazas y una nueva agresión contra la República Islámica de Irán se materializan, los activos y el desmoronado ejército de ese país enfrentarán escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores, y se hundirán en un pantano creado por ellos mismos como resultado de las políticas aventureras de ese mismo presidente”.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión no provocada contra Irán desde el 28 de febrero, tras el asesinato del Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos mandos militares. El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, para negociar sobre la base de 10 puntos propuestos por Irán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

En los últimos días, ciertas voces desde EE.UU. y el régimen de Israel han hablado sobre la posibilidad de reanudar la guerra.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, quien recientemente viajó a Nueva Delhi para participar en la reunión de los BRICS, reaccionó a las nuevas amenazas contra la República Islámica.

“Estamos acostumbrados a estas amenazas”, afirmó Araqchi, agregando que estas se repiten desde hace tiempo en distintas formas, pero saben que no han producido ni producirán resultados, ni siquiera tras la guerra que iniciaron, indicó.

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