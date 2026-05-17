Irán advierte de “patrón cínico” de EEUU e Israel para escalar guerras

Irán advierte del “patrón cínico” de cómo Estados Unidos y el régimen de Israel provocan guerras y expanden las llamas de conflictos.

“Parece que la próxima gran mentira que buscan para justificar su ilegal guerra de elección contra Irán será la supuesta ‘protección de la paz y la estabilidad del mercado energético mundial’”, ha aseverado este domingo el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqi, en un mensaje publicado en la red social X, ante las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el estrecho de Ormuz y las acusaciones contra Irán de interferir en el mercado energético mundial.

No obstante, ha proseguido, “en el mundo real, fue el belicismo imprudente de los regímenes de Estados Unidos e Israel que destruyó los procesos diplomáticos en curso”.

De hecho, ha recordado que, EE.UU. e Israel, “mediante una agresión militar injustificada contra Irán, provocaron la inseguridad de las rutas energéticas vitales y, ahora, siguiendo el ejemplo de (Paul Joseph) Goebbels, quien decía: ‘Acusa a otros de lo que tú mismo haces’, acusan a Irán de desestabilizar el mercado energético”.

The next grand lie being rolled out to justify their illegal 'war of choice' is the claim that they are 'preserving peace and stability in global energy markets.'



In reality, though, it was the reckless warmongering of the U.S. and Israeli regimes that shattered promising… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 17, 2026

En este mismo sentido, Baqai ha señalado además que Irán fue atacado en dos ocasiones mientras se encontraba en proceso de negociación.

El portavoz de la Diplomacia iraní ha alertado del “patrón de actuación familiar y cínico: primero crean crisis y guerra, y luego las escalan con el pretexto de ‘restaurar la estabilidad’ y ‘defender la paz’”.

En los últimos días, ciertas voces desde EE.UU. y el régimen de Israel han hablado sobre la posibilidad de reanudar la guerra contra Irán.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, ha advertido este domingo que “la repetición de cualquier insensatez para intentar compensar la deshonra sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes más contundentes y severos para ese país”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, quien recientemente viajó a Nueva Delhi para participar en la reunión de los BRICS, reaccionó a las nuevas amenazas contra la República Islámica.

“Estamos acostumbrados a estas amenazas”, afirmó Araqchi, agregando que estas se repiten desde hace tiempo en distintas formas, pero saben que no han producido ni producirán resultados, ni siquiera tras la guerra que iniciaron, indicó.

tqi