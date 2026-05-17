Analista: política de presión militar de EEUU agravan tensiones globales

El analista Nicola Hadwa afirmó que la política exterior de EE.UU. se basa en presiones y despliegues militares que agravan las tensiones globales.

El analista internacional Nicola Hadwa afirmó en una entrevista con HispanTV que la política exterior de Estados Unidos continúa apoyándose en la presión política y militar para defender sus intereses estratégicos en distintas regiones del mundo.

Según Hadwa, las amenazas de Washington hacia países como Panamá no son hechos aislados, sino parte de una estrategia orientada a preservar espacios de influencia geopolítica y control sobre rutas y puntos estratégicos.

También se refirió a la presencia militar estadounidense y a las maniobras desplegadas en diversas regiones, incluyendo el entorno del mar de China, señalando que estas acciones contribuyen a incrementar las tensiones internacionales y elevan el riesgo de confrontaciones.

Hadwa sostuvo que la política estadounidense genera dudas sobre su credibilidad internacional y cuestionó la coherencia del discurso de Washington en materia de seguridad y estabilidad global.

En ese contexto, el analista consideró que la creciente competencia geopolítica y el recurso a medidas de presión militar reflejan un escenario internacional cada vez más complejo y volátil.

Fuente: Hispan TV Noticias.

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