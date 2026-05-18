Comandante iraní elogia al personal médico por su labor durante la guerra

Un alto mando castrense iraní ha elogiado al personal médico por su dedicación durante la reciente ola de agresión no provocada de Estados Unidos e Israel.

El comandante del cuartel general central Jatam Al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdolahi, ha elogiado este lunes a los trabajadores de la salud por atender a decenas de miles de personas heridas en condiciones de guerra, destacando los sacrificios realizados por médicos, enfermeros, paramédicos y personal de ayuda humanitaria.

El general Abdolahi ha descrito a los trabajadores médicos como héroes que continuaron prestando servicio, a pesar de enfrentar ellos mismos peligros.

En este sentido, el general Abdolahi, ha rendido homenaje a los mártires entre el personal médico a lo largo de este camino, señalando cómo la “presencia histórica y magnífica” del personal abnegado sirvió tanto a la nación como a las Fuerzas Armadas de Irán.

“Héroes que, en medio de heridas y derramamiento de sangre, mientras ellos mismos estaban expuestos al peligro, sacrificaron sus vidas para que los heridos pudieran seguir respirando”, ha agregado.

Asimismo, ha destacado que profesores, médicos, enfermeros, paramédicos, trabajadores de ayuda humanitaria y demás personal de universidades de ciencias médicas, del sector de salud de las Fuerzas Armadas y de instituciones sanitarias públicas y privadas, así como miembros de la sociedad médica vinculados a la Fuerza de Resistencia Popular (Basich) de Irán, “revivieron la vida de más de 34 000 personas heridas con una habilidad ejemplar” durante la agresión.

“Ustedes demostraron que en el campo de batalla los componentes del poder no son solo las balas, sino también sus manos capaces, que devuelven la luz de la esperanza y la vida a los heridos en los momentos más oscuros”, ha añadido.

El general Abdolahi ha confirmado que el personal médico había demostrado “que la unidad pone el conocimiento al servicio de la fe, de la defensa de la patria y de los grandes ideales de la nación”.

El comandante también ha afirmado que los nombres de los trabajadores médicos serán recordados como “salvadores de vidas que, en los momentos más difíciles, en lugar de retroceder, se lanzaron hacia los heridos”.

También ha rendido homenaje a la memoria de otros mártires durante la agresión, destacando especialmente al Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como a altos funcionarios y comandantes.

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