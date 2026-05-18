Nuevas violaciones israelíes de tregua dejan 8 civiles muertos en Líbano

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado de ocho víctimas mortales a causa de los últimos ataques israelíes contra varios lugares en el sur del Líbano.

Según el Ministerio de Salud Pública del Líbano, el ejército israelí lanzó el domingo una oleada de ataques aéreos en toda la región, causando la muerte de al menos ocho personas y dejando quince heridos.

El Centro de Operaciones de Emergencia del ministerio libanés confirmó el número de víctimas de varios ataques terroristas israelíes dirigidos contra zonas residenciales y ciudades del sur del Líbano, en otra flagrante violación del frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos y anunciado por el presidente Donald Trump el 16 de abril.

Entre los ataques mortales se encuentra un bombardeo aéreo contra la ciudad de Tayr Falsay, que se cobró al menos tres vidas e hirió a otras ocho personas, tres de ellas niños.

Nuevos ataques israelíes sacudieron la ciudad de Tiro Debba, en el distrito de Tiro, causando la muerte de dos civiles, entre ellos un niño, e hiriendo a otros tres.

Otras tres personas murieron en un ataque israelí separado contra la ciudad de Jouaiya, en Tayr.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en el Líbano han causado la muerte de cerca de 3000 personas, herido a 9000 más y desplazado a más de 1,6 millones, aproximadamente una quinta parte de la población, según las autoridades libanesas.

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