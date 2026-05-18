Yemen derriba un dron estadounidense MQ-9 Reaper en Marib

El movimiento yemení Ansarolá ha anunciado haber derribado un avanzado dron estadounidense MQ-9 Reaper mientras realizaba una misión de espionaje en Marib.

El incidente tuvo lugar en la noche del domingo cuando el avanzado avión no tripulado estadounidense fue interceptado y derribado por la red de defensa aérea de Yemen en la región de Al-Wadi, en la provincia de Marib, a 120 kilómetros al este de Saná, la capital, según informaron medios yemeníes.

En las imágenes difundidas, se puede observar cómo las llamas consumen al aparato, cuyo costo puede llegar a alcanzar los 30 millones de dólares.

Según los reportes, fuertes explosiones sacudieron el cielo de Marib la noche del domingo, poco después del lanzamiento de un misil de defensa aérea desde la zona de Sarwah, al oeste de la provincia.

Circulating documentation and reports indicate that a US MQ-9 drone was shot down over Marib Governorate in Yemen. pic.twitter.com/wXhyxuXEzD — The Cradle (@TheCradleMedia) May 17, 2026

La plataforma local Defense Line citó a residentes que afirmaron haber escuchado varias explosiones en el aire, mientras que imágenes difundidas por activistas en redes sociales mostraron restos del dron esparcidos en una zona desértica, incluyendo partes del fuselaje y el tanque de combustible.

Las zonas de Sarwah y las montañas de Haylan son consideradas puntos clave de despliegue de sistemas de defensa aérea de las fuerzas yemeníes y anteriormente ya habían sido utilizadas en operaciones contra drones estadounidenses.

ftm/tqi