Yemen promete apoyo total a HAMAS tras el asesinato de su comandante

Yemen reafirmó su respaldo a HAMAS y al pueblo palestino, declarando que continuará la lucha conjunta contra Israel tras el martirio del comandante palestino.

El general de división Yusuf Hasan al-Madani, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas yemeníes, emitió un mensaje de condolencia el domingo por la noche, elogiando a Ezzedin al-Haddad, comandante mártir de HAMAS, como un símbolo heroico de resistencia y subrayando que tales asesinatos a manos del régimen de Israel solo alimentarán el fuego de la lucha en toda la región.

“Estamos a su lado en cada opción que elija y en cada ámbito en el que entre, hasta que Dios conceda una victoria clara, se logre la independencia total y el último soldado sionista sea expulsado del puro suelo de Palestina”, declaró Al-Madani, reflejando el compromiso de Yemen con la liberación de los territorios ocupados.

El militar de alto rango yemení también destacó que el martirio de Ezzedin al-Haddad no es solo una pérdida para el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y su ala militar, las Brigadas Ezzedin Al‑Qassam, sino una pérdida grave para toda la nación árabe e islámica, pues líderes como estos son el verdadero tesoro, la gran ganancia y el activo duradero del que la nación se enorgullece y confía en su camino de lucha, dignidad y renacimiento.

“Elogiamos sus heroicas posturas y la firmeza del movimiento HAMAS y de todas las facciones de Resistencia palestina, mientras se encuentran hoy en la avanzada trinchera de la nación islámica enfrentando a los imanes de la incredulidad, la tiranía y la arrogancia, protegiendo a los pueblos de la nación, salvaguardando sus derechos y defendiendo sus santidades en Palestina, entre ellas la bendita Mezquita de Al-Aqsa”, ha señalado.

La Resistencia ve este asesinato como un intento desesperado sionista de debilitar la moral y socavar el frente palestino.

Sin embargo, como la historia ha demostrado repetidamente, la sangre de mártires como Al-Haddad solo fortalece la determinación del eje de Resistencia unificado que se extiende desde Yemen hasta Gaza, Líbano y más allá.

El movimiento de resistencia Ansarolá de Yemen ha demostrado consistentemente su solidaridad con los palestinos mediante operaciones audaces dirigidas a intereses israelíes, basadas en una profunda oposición a los crímenes en curso contra el pueblo palestino y su causa justa.

Las Brigadas Al-Qassam confirmaron oficialmente el sábado el martirio de su comandante, Al-Haddad, que se registró en medio de las violaciones diarias por parte de Israel del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Se esperaba que el acuerdo pusiera fin a la guerra genocida del régimen en Gaza, que, según las autoridades palestinas, ha causado desde octubre de 2023 la muerte de unos 72 770 palestinos y ha dejado más de 172 660 heridos —en su mayoría mujeres y niños—, además de destruir aproximadamente el 90 % de la infraestructura de la Franja.

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