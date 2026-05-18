Irán: Inseguridad en Ormuz es resultado de agresión de EEUU e Israel

El canciller iraní ha enfatizado que la actual tensión e inseguridad vividas en el estrecho de Ormuz son responsabilidad de EE.UU. e Israel y su guerra de agresión contra Irán.

“La inseguridad en la región [del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz] y sus consecuencias globales son resultado de la agresión de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán”, dijo el domingo Seyed Abás Araqchi durante una conversación telefónica con su homólogo surcoreano, Cho Hyun.

El jefe de la Diplomacia iraní hizo hincapié en que Washington y el régimen sionista “deben rendir cuentas ante la comunidad internacional por las violaciones del derecho internacional y los crímenes cometidos [contra Irán]”.

En respuesta a la agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica, iniciada a finales de febrero, Irán cerró, entre otras medidas, el estrecho de Ormuz —vía marítima crucial para el comercio energético—, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

Teherán intensificó además las restricciones en la vía fluvial en respuesta a un bloqueo naval impuesto desde el 13 de abril por EE.UU. contra barcos y puertos iraníes y condicionó la reapertura del paso con el fin del cerco.

En la conversación, el ministro surcoreano de Exteriores subrayó la importancia de la navegación segura y libre para todos los buques en el estrecho y expresó su esperanza de que los esfuerzos diplomáticos entre Irán y EE.UU., mediados por Pakistán, produzcan resultados lo antes posible y rebaje las tensiones en la zona.

Araqchi, a su vez, dijo estar de acuerdo sobre la necesidad de restablecer el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz poniendo fin a los enfrentamientos en la zona.

Asimismo, ambas partes destacaron la larga trayectoria de buenas relaciones entre Irán y Corea del Sur, y subrayaron la importancia de adoptar una visión de futuro para fortalecer y ampliar la cooperación bilateral.

Irán ha dicho una y otra vez que el paso está abierto a los buques que cooperan con Irán y cerrado a los buques vinculados a países hostiles, es decir EE.UU., Israel y países implicados en la reciente guerra contra el suelo iraní.

El país persa ha anunciado recientemente que presentará pronto un nuevo mecanismo para controlar el tráfico marítimo a través de una “ruta designada” en Ormuz, el cual garantizará la seguridad del comercio internacional e incluirá la cobra de peajes por servicios especializados.

Las autoridades iraníes han considerado el Ormuz como una línea roja y advertido que cualquier intento de potencias extranjeras para agredir al país o toda acción hostil destinada a reabrir el paso por fuerza serán respondidos de manera contundente.

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