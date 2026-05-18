Irán arresta a varios espías de Mossad y desmantela redes terroristas

El CGRI de Irán ha informado de la detención de varios individuos que espiaban a favor del Mossad, y el desmantelamiento de varias células terroristas en todo el país.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este lunes la detención e identificación de que varios elementos vinculados al enemigo sionista y estadounidense, que planeaban incitar al caos o perturbar el sistema económico del país, en tres provincias, Qazvin, Kerman y Chahar Mahal y Bajtiarí.

En este sentido, he detallado que, en la provincia de Qazvin (noroeste), la unidad de inteligencia de esta fuerza élite logró identificar y arrestar a dos espías vinculados a la agencia de espionaje israelí (Mossad) en una operación compleja.

Asimismo, desmanteló una red de distribución de armas y descubrió e incautó cantidades de armas y municiones. En una operación separada, confiscó 1400 toneladas de materias primas petroquímicas almacenadas en una planta industrial; el objetivo de esta incautación era perturbar el mercado.

En la provincia de Kerman (sureste), la inteligencia del CGRI ha conseguido identificar y arrestar a ocho figuras clave implicadas en actividades terroristas. Estos individuos están acusados ​​de disparar contra vehículos pertenecientes a las fuerzas voluntarias Basich, atacar a agentes de seguridad, espiar para el Mossad y tener vínculos con grupos separatistas.

En la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí (suroeste) también se identificó a 22 miembros de diversas redes de grupos contrarrevolucionarios y monárquicos. Estos individuos buscaban obtener armas, sembrar el caos y llevar a cabo actos de sabotaje, pero fueron identificados y arrestados antes de que pudieran perpetrar ningún atentado terrorista.

Este golpe y otros recientes tienen lugar mientras el país ha vivido la segunda agresión militar ilegal de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, que duró 40 días, basada en mentiras y pretextos falsos, y en la que se utilizaron personas traidoras y pagadas.

El CGRI reveló en enero que, tras la primera guerra de 12 días impuesta por EE.UU. e Israel en junio de 2025, se formó una “sala de mando enemiga” integrada por diez servicios de inteligencia hostiles encargados de ejecutar acciones terroristas en Irán.

De acuerdo con los documentos y análisis obtenidos de esa sala de mando, los planes de los enemigos se centraban en tres ejes: la incitación al caos interno, la movilización de grupos hostiles y la intervención militar, con el objetivo de crear una amenaza existencial contra Irán.

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