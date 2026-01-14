Irán paraliza a terroristas y planes desestabilizadores contra el país

La Organización de Inteligencia del CGRI de Irán ha infligido fuertes golpes al proyecto desestabilizador estadounidense-sionista contra la República Islámica.

Mediante un comunicado emitido este miércoles, la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha elogiado la presencia masiva del pueblo en las marchas celebradas en apoyo al país, y ha informado sobre el progreso de sus operaciones de inteligencia para hacer frente a las acciones terroristas de EE.UU. y el régimen de Israel contra la nación iraní.

En este sentido, ha destacado las medidas preventivas realizadas contra operativos de campo y sus redes de apoyo financiero y armamentístico en diferentes partes del país.

El organismo ha anunciado la detención del principal enlace entre los elementos antirrevolucionarios afiliados a la monarquía Pahlavi y el régimen israelí en el sur de Irán y en medio de las coordinaciones con otros miembros de su red interna.

Asimismo, ha informado del desmantelamiento de equipos especiales de combate callejero en nueve provincias iraníes, además del arresto de cabecilla de un equipo afiliado a los crepúsculos separatistas, antes de que lograran llevar a cabo una operación terrorista contra dos cuarteles militares en las regiones fronterizas del país.

De este modo, ha explicado sobre la identificación de 31 personas dispuestas a cooperar con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad.

La Inteligencia del CGRI ha confirmado haber recibido aproximadamente 400 000 informes por parte del pueblo, recalcando que muchos de los cuales contribuyeron a la persecución o detención de elementos subversivos.

Ha aseverado que no escatimará esfuerzos para enfrentar a diseñadores y autores de los planes desestabilizadores y acabar con la red de combate del enemigo, no obstante, ha alertado de que las observaciones de inteligencia muestran que el enemigo busca extender el caos y la inseguridad recurriendo a crear un consenso contra la República Islámica de Irán en foros internacionales, imponer costos militares y de seguridad y una guerra cognitiva al país, y seguir con su apoyo financiero y de inteligencia a los elementos terroristas restantes.

Sin embargo, ha asegurado que las condiciones internas de Estados Unidos se desarrollarán de tal manera que las consecuencias de sus maldades contra la República Islámica afectarán la seguridad del país norteamericano y sus socios.

Este miércoles, decenas de miles de iraníes participaron en la procesión fúnebre de casi 100 mártires de la seguridad y civiles en Teherán, la capital, quienes fueron martirizados durante los recientes disturbios.

msm/tmv