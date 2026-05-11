Irán: programa nuclear y enriquecimiento de uranio “no son negociables”

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, ha enfatizado que el país no negociará su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, citando a Eslami, quien asistió a una sesión parlamentaria celebrada este lunes.

“El jefe de la OEAI enfatizó durante la sesión de hoy de la comisión que la cuestión de la tecnología nuclear no forma parte de la agenda de negociaciones y que el enriquecimiento de uranio tampoco es negociable”, ha afirmado Rezai.

Según el vocero de la comisión, durante la sesión, Eslami sostuvo que los adversarios de Irán —con Estados Unidos e Israel a la cabeza— buscan debilitar el poder de la República Islámica, incluyendo su industria nuclear, considerada “uno de los principales elementos de capacidad estratégica del país”.

El jefe de la organización nuclear ha reiterado que las actividades nucleares iraníes “tienen fines pacíficos y seguirán siendo pacíficas”, agrega Rezai.

Asimismo, Eslami ha asegurado que se han adoptado las medidas necesarias para proteger las instalaciones y activos nucleares iraníes, y subrayado que la industria nuclear continuará sus actividades “con fuerza” y bajo estrictas medidas de protección.

De acuerdo con el portavoz parlamentario, Eslami también ha insistido en que Irán no debe renunciar a sus derechos nucleares.

Los miembros de la comisión, por su parte, han expresado además críticas sobre la utilidad de la permanencia de Irán en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y reafirmado la necesidad de preservar los logros nucleares del país frente a las presiones externas.

Sus declaraciones se producen un día después de que Irán enviara su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador.

Según Teherán la respuesta propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, y el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington al país, excluyendo el tema nuclear en esa fase de las discusiones.

Irán y EE.UU. llevaron a cabo una ronda de negociaciones en Islamabad a mediados de abril días después de alcanzar un alto el fuego el 8 de abril que puso fin a la guerra de 40 días impuesta por Washington e Israel al país persa. Sin embargo, las pláticas terminaron sin alcanzar un acuerdo, debido a exigencias maximalistas de la contraparte, según afirma Teherán.

EE.UU. luego impuso un bloqueo naval a Irán el 13 de abril para forzar a Irán a finalizar un acuerdo. Sin embargo, la República Islámica ha enfatizado que jamás se someterá a la presión y no renunciará a sus derechos nucleares, incluido el enriquecimiento.

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