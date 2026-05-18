Presidenta de Irlanda, “preocupada” por su hermana arrestada por Israel

La presidenta de Irlanda se declaró “preocupada y consternada” por la detención de su hermana por Israel tras la interceptación de la flotilla de ayuda a Gaza.

Según el diario irlandés The Irish Times, los organizadores de una flotilla de embarcaciones de ayuda con destino a Gaza informaron el lunes que las fuerzas israelíes habían interceptado al menos 30 de sus 54 barcos, y que hasta el momento se habían detenido a 11 ciudadanos irlandeses.

Karen Moynihan, portavoz de la delegación irlandesa en la flotilla, afirmó que entre los irlandeses detenidos se encontraba la hermana de la presidenta Catherine Connolly, la doctora Margaret Connolly, médica de cabecera en la ciudad irnaldesa de Sligo.

Los otros diez detenidos son Catriona Graham, Louise McCormack, Joshua St Leger, Cormac O’Daly, Tom Deasy, Helena Kearns, Adam Fitzhenry Collier, Luke McMenamin, Fra Hughes y Tara Sheehy, según la página de Instagram de la delegación irlandesa de la Flotilla Global Sumud.

Irish President Catherine Connolly’s sister is among the Gaza-bound Global Sumud flotilla activists detained by Israeli forces, according to media reports Monday.



Margaret Connolly was among at least six Irish citizens aboard the aid flotilla detained by Israel, the Irish… pic.twitter.com/pGWV7CuvNG — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 18, 2026

La presidenta irlandesa, al hablar en Londres, capital británica, poco después de reunirse con el rey Carlos, declaró que estaba “preocupada y consternada” por su hermana.

Señaló que al parecer los barcos de la flotilla habían sido interceptados en aguas internacionales y añadió que se sentía orgullosa de su hermana, quien es médica de cabecera en Sligo, y agregó: “es bastante angustiante y también estoy muy preocupada por ella”.

“Hoy he estado muy ocupada… realmente no he tenido oportunidad de obtener detalles sobre mi hermana y, de manera igualmente importante, sobre sus compañeros en el barco”, indicó la mandataria irlandesa.

La vocera de la delegación irlandesa, quien no se encuentra a bordo, declaró estar “sumamente preocupada” por la seguridad de las personas en la flotilla.

En declaraciones a The Irish Times, Moynihan criticó la respuesta del Gobierno hasta la fecha, acusándolo de no haber hecho “absolutamente nada” para ayudar a los irlandeses detenidos tras la interceptación de sus barcos en flotillas anteriores.

“No ha habido ninguna consecuencia para Israel. Y mientras estas personas navegan legalmente en una misión humanitaria y son secuestradas, nuestro Gobierno está considerando siquiera si se molestará en sancionar a Israel. Es vergonzoso”, denunció.

El ejército israelí ha interceptado este lunes varios barcos de la Flotilla Sumud cuando el convoy navegaba al suroeste de Chipre.

Los organizadores indicaron que 426 personas participaban en la flotilla procedentes de 39 países, incluidos 15 ciudadanos irlandeses.

La Flota de Sostenibilidad Global ha anunciado este lunes, mediante un comunicado urgente, que sus buques han sido atacados directamente por las fuerzas israelíes.

La flota ha confirmado que la comunicación con el buque “Manki” se interrumpió por completo tras el ataque de las fuerzas de ocupación.

La flotilla, compuesta por 54 embarcaciones, zarpó el jueves desde el distrito mediterráneo turco de Marmaris en un nuevo intento de romper el bloqueo israelí de Gaza, que se mantiene desde el verano de 2007.

Israel interceptó y confiscó a 22 de 58 embarcaciones de la flota en aguas internacionales ante el silencio de Europa y Grecia. Los activistas denunciaron golpes, maltratos, agresiones sexuales y torturas por parte de las fuerzas israelíes.

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