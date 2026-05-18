Comandante iraní: responderemos de manera contundente a una nueva agresión

Un alto comandante iraní ha advertido a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni un fallo de cálculo.

“Ellos (Estados Unidos y sus aliados) deben comprender que Irán y sus fuerzas armadas están más preparados y poderosos que nunca, con el dedo en el gatillo, y responderán a cualquier nueva agresión contra la orgullosa nación de manera rápida, contundente, poderosa y masiva”, ha advertido el comandante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdolahi, en un mensaje emitido la noche de este lunes.

Según el alto mando de Jatam al-Anbia, institución militar que coordina las operaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y del Ejército de Irán, los enemigos estadounidense e israelí han puesto a prueba en repetidas ocasiones a la valiente nación iraní y a sus poderosas fuerzas armadas.

“Con la voluntad divina y la determinación, hemos demostrado nuestra fuerza en la práctica. Si el enemigo comete otro error, responderemos con una fuerza aún mayor que durante la ‘Guerra Impuesta del Ramadán’, defendiendo plenamente los derechos del pueblo iraní y actuando con firmeza contra cualquier agresor”, ha subrayado el general de división iraní.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a altos comandantes y funcionarios, así como a miles de civiles.

Durante la guerra, los agresores estadounidenses e israelíes atacaron zonas residenciales, infraestructura civil, escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, entre otros objetivos no militares, causando la muerte de más de 3500 personas en todo el país.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó al enemigo a anunciar un alto el fuego unilateral que sigue vigente hasta el día de hoy.

Ante las reiteradas amenazas y la retórica del presidente estadounidnse, Donald Trump, las Fuerzas Armadas iraníes han destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

En una clara retirada frente a Irán, Trump afirmó este lunes haber suspendido un ataque militar, presuntamente programado para mañana martes, a solicitud de varios líderes árabes.

hnb