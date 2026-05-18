Israel asesina a otro palestino en Cisjordania; 1096 muertos en 19 meses

Otro joven palestino ha muerto por agresiones brutales de las fuerzas israelíes en Cisjordania, donde según la ONU,1096 palestinos han sido asesinados en 19 meses.

El Ministerio de Salud de Palestina ha informado este lunes que la víctima, de 32 años e identificado como Mahmud Ziad Mahmud al Amlé, sucumbió a sus “graves heridas” causadas por disparos de fuerzas israelíes.

El palestino resultó lesionado durante una incursión que los militares del régimen lanzaron el domingo cerca de Beit Ula, en la ciudad de Al-Jalil (Hebrón), ubicada en el sur de Cisjordania ocupada.

Breaking | Palestinian Mahmoud Ziad Al-Amleh succumbed to his injuries sustained after being shot by Israeli occupation forces near the apartheid wall in the town of Beit Ula, northwest of Hebron, yesterday. pic.twitter.com/oszRkthEdk — Quds News Network (@QudsNen) May 18, 2026

La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados reveló en la misma jornada que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2025, “en Cisjordania, las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a 1096 palestinos, uno de cada cinco de ellos niños”.

El informe ha señalado que Israel busca un “doble objetivo” con sus reiteradas violaciones: un “castigo colectivo” a los palestinos y “el desplazamiento forzado, vaciamiento y limpieza étnica de amplias zonas de los territorios palestinos ocupados”.

Ha alertado que el “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza” aplicada durante dicho periodo en Cisjordania dejó cientos de muertes ilícitas, que en muchos casos podrían considerarse como crímenes de guerra.

Tras criticar las muertes ilegales y las ejecuciones extrajudiciales en Cisjordania, el organismo ha destacado también el asedio y el bloqueo impuesto a Gaza por parte de Israel, advirtiendo de que este tipo de crimen “si se comete con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso puede ser constitutivo de genocidio”.

Al respecto, ha afirmado que la cifra real de las víctimas de la guerra en Gaza durante el lapso de 19 meses podría ser mucho mayor de la cifra que ha anunciado el Ministerio de Salud palestino, que estima en más de 54 000 muertos, ya que no incluye a las personas atrapadas bajo los escombros ni a quienes fallecieron como consecuencia del deterioro de la situación humanitaria.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds Este.

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