Yemen listo para responder ante posible escalada de EE UU en Irán y región

El líder yemení ha indicado que EE.UU. se está preparando para una nueva escalada tras su fracaso ante Irán y ha expresado la preparación yemení para cualquier eventualidad.

En un discurso televisado, el líder de Ansarolá de Yemen, Seyed Abdulmalik Al-Houthi, ha confirmado este lunes que “existen indicios de preparativos estadounidenses para una nueva escalada” en la región tras su fracaso en la ronda anterior de la agresión contra Irán.

“En el plano militar, estamos preparados, si Dios quiere, para cualquier eventualidad”, ha dejado claro para luego agregar: “Nos mantenemos firmes en nuestras posiciones claras y basadas en principios, que hemos enfatizado en cada palabra, en cada situación y también en la práctica, y estamos preparados para cualquier acontecimiento futuro”.

Tras expresar su pesar por el hecho de que los planes estadounidenses para preparar esta escalada se basen en la explotación de algunos países árabes, Al-Houthi ha advertido que algunos regímenes árabes no han aprendido de las lecciones de la ronda anterior ni de las consecuencias de albergar bases estadounidenses que atacan a Irán.

El líder yemení ha repudiado que los estadounidenses no cumplen sus compromisos en las negociaciones con Irán y, por lo tanto, recurrieron al bloqueo de los puertos iraníes, lo cual afecta la situación económica mundial. “Lo que le importa a [presidente de EE.UU., Donald] Trump es servir a Israel por encima de todo, incluso por encima de Estados Unidos”, ha agregado.

Al-Houthi ha considerado que “el establecimiento del Gran Israel es un objetivo común, explícito y declarado entre los estadounidenses y los israelíes”, y señalado que ”cambiar Oriente Medio, como ellos dicen, es un objetivo común”.

Al reafirmar que Irán no busca armas nucleares, ha manifestado los enemigos inventan muchas etiquetas para atacar a los pueblos de la región, en concreto Irán. “Es lamentable que las posturas políticas, mediáticas y de inteligencia de algunos regímenes árabes sirvan a los intereses de Estados Unidos e Israel”, ha resaltado.

El titular de Ansarolá ha destacado que estos títulos que esgrimen los estadounidenses o los israelíes, como el de armas nucleares, son engañosos, puesto que ellos poseen armas nucleares y fueron los estadounidenses los primeros en utilizarlas para cometer genocidio y crímenes a gran escala.

Ha explicado que la solución para la comunidad islámica no reside en eludir la responsabilidad ni en acatar lo que dictan los enemigos. Más bien, la solución radica en actuar dentro del marco de la posición correcta a la que Dios nos ha guiado, y dentro del marco del plan divino para enfrentar el mal, a esos judíos sionistas y a sus aliados, ha setenciado.

Israel busca destruir aspectos de vida en Gaza

Al criticar la postura de los países occidentales ante el genocidio israelí en Gaza, ha afirmado que dichos países recurren a diversas medidas arbitrarias para justificar agresiones israelíes en territorios palestinos.

“Tan pronto como se exige el cese de los crímenes sionistas contra los palestinos, la policía en Estados Unidos y los países europeos recurre a toda clase de represión, abusos, arrestos y diversas medidas arbitrarias”, ha resaltado.

Tras afirmar que Israel busca destruir todos los aspectos de la vida en la Franja de Gaza, el líder yemení ha subrayado que el pueblo palestino vive una situación trágica en Gaza como consecuencia del bloqueo y las condiciones extremas.

Hizo hincapié en que “es deber de la nación islámica proporcionar al pueblo palestino todo tipo de armas para defenderse, su libertad y su dignidad”, criticando lo que describió como presión árabe sobre la resistencia palestina para que la desarme.

Hezbolá inflige graves pérdidas a Israel en sur del Líbano

Tras criticar a algunos miembros del gobierno libanés por adoptar narrativa estadounidense e israelí contra los combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), Al-Houthi ha señalado que las posturas de algunos miembros del gobierno libanés son posiciones políticas insensatas que sirven al enemigo y niegan todos los hechos evidentes.

“Hezbolá está haciendo frente a la agresión israelí contra el Líbano con gran eficacia y está infligiendo graves pérdidas al enemigo israelí”, ha añadido, considerando que las grandes, heroicas y continuas operaciones de Hezbolá son efectivas, influyentes y ejercen presión.

Ha hecho un llamamiento a las autoridades libanesas para que “aprovechen las operaciones de Hezbolá para presionar al enemigo hasta que se vea obligado a cesar por completo su agresión y retirarse”, haciendo hincapié en que “atacar al pueblo libanés en el sur es atacar a todo el Líbano y constituye una violación de la soberanía del país”.

Presionar a enemigos por boicots económicos

En otra parte de sus declaraciones, ha denunciado la profanación del sagrado Corán en EE.UU., asegurando que se enmarca en una campaña sionista-judía de hostilidad contra el Islam y musulmanes.

Al instar a los musulmanes a no permanecer pasivos ante los insultos al sagrado Corán, el titular del movimiento yemení ha recalcado que “los boicots económicos y políticos son muy efectivos y ejercen una presión significativa sobre los enemigos”.

De igual manera, ha calificado a los estadounidenses e israelíes como “los peores, más odiosos y más codiciosos enemigos” del pueblo musulmán.

El líder yemení ha tachado de “una justificación ridícula” la política que permite a EE.UU. y algunos países occidentales que insulten los sagrados de musulmanes bajo protección policial, justificándolos con la ‘libertad de expresión’.

Ha aseverado que el mundo se vio afectado por las repercusiones del fracaso estadounidense en su agresión contra Irán en los mercados petroleros. “Imaginen lo que sucedería si la nación adoptara posturas de boicot”, ha agregado.

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