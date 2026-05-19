España y otros 9 países condenan ataques de Israel contra Flotilla Sumud

Los cancilleres de diez países, entre ellos España, condenaron “en los términos más enérgicos” los nuevos ataques israelíes contra la Flotilla Global Sumud.

El lunes, en un comunicado, España, Turquía, Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán expresaron su “gran preocupación” por las anteriores intervenciones israelíes en aguas internacionales y rechazaron la continuación de “actos hostiles” contra barcos civiles y activistas.

“Este tipo de agresiones, entre las que se incluyen los ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas, constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario”, señalaron.

Los ministros de Exteriores destacaron su “profunda preocupación” por la seguridad de los civiles y pidieron la “liberación inmediata” de los activistas detenidos, además de exigir el respeto a “sus derechos y dignidad”.

Asimismo, los funcionarios subrayaron que estos ataques repetidos contra iniciativas humanitarias muestran un “desprecio continuo por el derecho internacional y la libertad de navegación”.

🔴 El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que unos 45 españoles viajaban a bordo de la flotilla con destino a Gaza, interceptada este lunes por Israel en aguas cerca de Chipre y entre diez y veinte habrían sido retenidos por las autoridades… pic.twitter.com/4CQUNYM2rg — Extra News Mundo (@extranewsmundo) May 18, 2026

Ante este escenario, pidieron a la comunidad internacional que cumpla sus “responsabilidades jurídicas y morales, garantice la protección de la población civil y de las misiones humanitarias y adopte medidas concretas para poner fin a la impunidad y garantizar que se rindan cuentas por estas violaciones”.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que entre diez y veinte españoles que viajaban a bordo de la flotilla con destino a Gaza, interceptada este lunes por Israel en aguas cercanas a Chipre, habrían sido retenidos por las fuerzas israelíes.

“No tengo la cifra exacta de españoles, sería en torno a los 45 españoles (...) y entre una y dos decenas de ellos estarían, según la información que tengo, ya retenidos por las fuerzas israelíes en estos momentos”, enfatizó el canciller español.

Además, Albares informó que ese mismo día convocó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, máxima representante de su país en España, para trasladarle una “protesta formal y enérgica” por la operación, que calificó como una “nueva violación del derecho internacional”.

La Flota de Sostenibilidad Global (también conocida como Global Sumud Flotilla) anunció el lunes, mediante un comunicado urgente, que sus buques habían sido atacados directamente por las fuerzas israelíes.

La flota confirmó que la comunicación con el buque “Manki” se interrumpió por completo tras el ataque de las fuerzas de ocupación.

La flotilla, compuesta por 54 embarcaciones, zarpó el jueves desde el distrito mediterráneo turco de Marmaris en un nuevo intento de romper el bloqueo israelí de Gaza, vigente desde el verano de 2007.

Israel interceptó y confiscó 22 de las 58 embarcaciones de la flota en aguas internacionales, ante el silencio de Europa y Grecia. Los activistas denunciaron golpes, maltratos, agresiones sexuales y torturas por parte de las fuerzas israelíes.

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