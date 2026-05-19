Díaz-Canel advierte de “un baño de sangre” si EEUU ataca a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió sobre las consecuencias “incalculables” de cualquier posible acción militar de Estados Unidos contra su país.

“Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional”, denunció el mandatario en un mensaje emitido el lunes en su cuenta en la plataforma de X.

Díaz-Canel aseveró que la isla no representa una amenaza para ningún país, incluido Estados Unidos, cuyas amenazas de intervención militar contra Cuba son de sobra conocidas.

Sin embargo, aclaró que Cuba posee el derecho absoluto e inalienable de defenderse frente a cualquier agresión bélica, y ninguna lógica ni honestidad pueden justificar el uso de ese derecho como pretexto para desatar una guerra contra el pueblo cubano.

En otra nota publicada hoy martes, Díaz-Canel ha rechazado la decisión de Washington de sancionar a once altos cargos políticos y militares cubanos con base en la Orden Ejecutiva del 1 de mayo, que ampliaba el ámbito punible con la congelación de activos en el territorio estadounidense.

“En la dirección de nuestro partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El Gobierno de EE.UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar”, ha aducido.

Ha descrito “el castigo colectivo” que sufren los cubanos por el bloqueo impueso por EE.UU. al país caribeño como “un acto de genocidio”, y ha exhortado a organismos internacionales a condenar y procesar ante la justicia a los que promovieron esa acción.

“La retórica anticubana del odio busca justificar la escalada de una guerra económica total contra la isla”, ha alertado.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó el domingo los pretextos de Washington para una guerra contra la isla, y aseveró que La Habana usarís su derecho legítimo a defenderse ‘hasta el último aliento’ frente a cualquier agresión militar de Estados Unidos.

Rodríguez, en una entrevista con el sitio Clash Report, enfatizó que “Cuba es un país pacífico, pero si es objeto de un ataque militar, con el amplio apoyo del pueblo, ejercerá su derecho a defenderse hasta el último aliento”.

Las declaraciones de Rodríguez se difundieron después de que el sitio de noticias estadounidense Axios informara que la compra de 300 drones militares por parte de Cuba generó preocupación en Washington sobre su posible uso contra la base naval de la bahía de Guantánamo, barcos militares de EE.UU., o incluso la ciudad de Key West en Florida.

Desde enero, la Administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Desde La Habana, el Gobierno cubano considera las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. La Habana ha acusado a Estados Unidos de aplicar una política “genocida” contra la isla.

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