Un informe de Reuters reveló que la guerra contra Irán ha causado pérdidas de 25000 millones de dólares a empresas en todo el mundo.

La agencia británica de noticias Reuters informó en un reporte que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha costado hasta ahora al menos 25 000 millones de dólares a empresas y actores económicos en todo el mundo, y según el análisis de la agencia, esta cifra sigue en aumento.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Brown, los estadounidenses han pagado en total más de 40 000 millones de dólares en sobrecostos de gasolina debido al aumento de precios derivado de las operaciones contra Irán.

La Asociación Automovilística de Estados Unidos también informó que el precio de la gasolina ha subido en el país, alcanzando un promedio de 4,50 dólares por galón.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos por reducir el precio del combustible, el costo de la gasolina sigue aumentando.

El promedio nacional de más de cuatro dólares por galón no se había registrado desde 2022.

California, Hawái y Washington siguen siendo los estados donde el precio promedio de un galón de gasolina regular ha superado los cinco dólares. Desde comienzos de marzo, el precio de la gasolina ha subido más de un dólar por galón en 30 estados de Estados Unidos.

La guerra estúpida que el presidente estadounidense, Donald Trump inició contra Irán ha provocado un amplio rechazo entre los estadounidenses.

Asimismo, senadores demócratas estadounidenses, al criticar la guerra de Estados Unidos y del régimen israelí contra Irán, responsabilizaron a Donald Trump del aumento del precio del combustible y del costo de vida en Estados Unidos, y describieron este conflicto como una guerra costosa.

Esta guerra también ha provocado un fuerte aumento en el precio de los fertilizantes agrícolas al inicio de la temporada de siembra de primavera en Estados Unidos, lo que ha sometido a los agricultores estadounidenses a una presión económica considerable.

El Financial Times, en un informe, ha previsto que la crisis en el mercado de fertilizantes químicos en Estados Unidos continuará incluso si se reabre el estrecho de Ormuz, y que este mercado vital no volverá rápidamente a la normalidad.

Irán cerró el estrecho a sus enemigos y a sus aliados tras la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel. Las autoridades iraníes comenzaron a aplicar controles mucho más estrictos el mes pasado tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un bloqueo dirigido a los buques y puertos iraníes.

Teherán afirma que estas medidas violan los términos de un alto el fuego mediado por Pakistán que entró en vigor el 8 de abril y que fue posteriormente extendido unilateralmente por Washington.

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