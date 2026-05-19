Informe: Trump no tiene agudeza mental necesaria para liderar

Han aumentado las preocupaciones sobre la salud mental del presidente de EE.UU., Donald Trump, de 79 años, en su segundo mandato, reveló un informe.

“A medida que Trump envejece —viajando menos, usando zapatos más cómodos y pareciendo cabecear durante las reuniones— su edad ya no recibe el mismo escrutinio”, destacó un artículo publicado el lunes en la revista estadounidense The Atlantic titulado ‘Un tipo diferente de presidente en decadencia’.

El informe señaló que, de cara a la entrada de Donald Trump en su 80.º año de vida el próximo mes, el comportamiento reciente de Trump genera aún más preguntas de lo habitual sobre “su estabilidad, juicio y agudeza mental”.

“Entre los puntos de preocupación se encuentran: una tormenta nocturna en redes sociales hace unos días con más de 50 mensajes, muchos de ellos plagados de desinformación peligrosa o sin sentido, que siguió a un ataque similar de Truth Social semanas antes; una amenaza apocalíptica de aniquilar una civilización; insultos cada vez más frecuentes (‘desagradable’, ‘estúpido’, ‘feo’, ‘traidor’) dirigidos a periodistas; el hecho de que parezca quedarse dormido en público, a veces dos veces en una semana; profundos moretones en las manos, cubiertos de maquillaje y acompañados de explicaciones confusas; y largas y extrañas digresiones en sus discursos, que parecen más largas y extrañas de lo habitual”, detalló.

Ante dicha condición, el comportamiento de Trump ha reavivado los llamados de los demócratas a invocar la vigésimo quinta enmienda para destituir al presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.

Según la fuente, los resultados de una encuesta publicada la semana pasada revelaron que el 59 % de los estadounidenses cree que Trump no tiene la agudeza mental necesaria para liderar el país.

En los últimos meses, la salud mental de Trump es objeto de intenso debate y preocupación, con informes que sugieren un presunto deterioro cognitivo acelerado, comportamiento errático y signos de inestabilidad psicológica.

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