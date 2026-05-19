Irán alarma sobre nuevos frentes si enemigo comete una imprudencia

El portavoz del Ejército de Irán advirtió que, si el enemigo vuelve a atacar, fuerzas iraníes abrirán un nuevo frente con nuevas herramientas contra ellos.

“Si el enemigo comete una imprudencia y vuelve a caer en la trampa de los sionistas, y lleva a cabo otra agresión contra nuestro querido Irán, abriremos nuevos frentes contra ellos con nuevas herramientas y métodos”, alarmó el general de brigada Amir Akrami Niya, durante su participación en una de las manifestaciones populares llevadas a cabo el lunes por la noche en la plaza de Vali Asr en Teherán, capital iraní.

Al hacer alusión a la preparación de las fuerzas iraníes durante la tregua, señaló que el Ejército iraní ha aprovechado esta oportunidad para reforzar su capacidad de combate.

También, señaló que la República Islámica de Irán “no puede ser cercada ni derrotada”, destacando la gestión del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes y el carácter irreversible de la situación de este paso estratégico respecto al pasado. “La única vía para los adversarios es respetar al pueblo iraní y reconocer los derechos legítimos de Irán”, agregó.

El general Akrami-Nia afirmó que el enemigo fracasó en alcanzar sus objetivos, en concreto la “desintegración” de Irán, tras el asesinato del Líder de la Revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en la agresión estadounidense-israelí.

Al elogiar la movilización del pueblo iraní y su presencia masiva en las calles y plazas, subrayó que dichas manifestaciones populares provocaron el fracaso del enemigo, fortaleciendo las capacidades de las fuerzas iraníes.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, y en respuesta, las fuerzas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días.

Ante las reiteradas amenazas y la retórica del presidente estadounidnse, Donald Trump, las Fuerzas Armadas iraníes han destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

En una clara retirada frente a Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump anunció, el lunes haber suspendido un ataque militar, presuntamente programado para hoy martes, a solicitud de varios líderes árabes.

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