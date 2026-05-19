Número de muertos por ataques israelíes contra Líbano supera 3000

Al menos 32 personas murieron y otras 64 resultaron heridas tras los ataques aéreos israelíes en el sur y sureste del Líbano durante el último día.

El Ministerio de Salud del Líbano ha informado que los ataques aéreos israelíes del último día en el sur y sureste del país dejaron al menos 32 muertos y 64 heridos, a pesar del alto el fuego vigente desde el 17 de abril.

Según la Cartera libanesa, las operaciones de rescate continúan en algunas zonas, por lo que el número de víctimas podría aumentar aún más al final del día.

“Desde el inicio de la escalada armada en curso el 2 de marzo, el saldo total de muertos ha ascendido a 3020, y 9273 personas han resultado heridas”, ha resaltado en un comunicado publicado en su página X.

El ejército israelí continúa con los ataques diarios en el Líbano y los intercambios de disparos con el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), a pesar del alto el fuego anunciado el 17 de abril y prorrogado hasta el 17 de mayo.

Estos ataques se registran mientras representantes de Israel y de Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego, según ha anunciado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce como el mediador. Además, las delegaciones de ambos países han decidido celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

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