Hezbolá muestra emboscada y reporta 28 ataques exitosos contra Israel

Hezbolá, en el marco de su aplastante ofensiva contra Israel, publicó un vídeo de una emboscada contra soldados del régimen en el sur del Líbano.

Conforme a las imágenes grabadas hace una semana y publicadas este miércoles, los combatientes del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) mostraron su preparación para frenar el avance del ejército israelí hacia Haddatha, en el sur de Líbano.

En el vídeo se observa cómo los combatientes libaneses frustan el cuarto intento de avance israelí hacia Haddatha mediante la detonación de minas al borde de la carretera y ataques con cohetes a muy corta distancia.

Durante la operación fueron destruidas cuatro excavadoras militares del ejército israelí y, en el marco de la guerra psicológica, un combatiente de Hezbolá, frente a una de las máquinas abandonadas, se dirigió a los habitantes del sur del Líbano asegurándoles: “Regresarán orgullosos a sus aldeas”.

Hezbolá ha informado en comunicados separados de sus 28 operaciones contra el ocupante israelí a lo largo de este miércoles utilizando armas ligeras, pesadas, cohetes, misiles guiados y drones Ababil (FPV). En Zawtar Al-Sharqiya, los combatientes de la Resistencia Islámica hicieron que las fuerzas israelíes se ritiraran. También, ha enfrentado a las tropas sionistas en Odaisseh, Debil, Naqoura, Rub Thalathin, Jal Al-Alam y los Bosques de Galilea.

En un recuento de sus logros, Hezbolá ha confirmado impactos en al menos cuatro tanques Merkava, un vehículo Namera, una excavadora D9, dos veces sobre una batería Iron Dome, y múltiples concentraciones de vehículos y personal.

Estos ataques determinados y bien coordinados subrayan la determinación de Hezbolá de defender la integridad territorial del Líbano y proteger a su población frente a las repetidas violaciones del régimen de Tel Aviv y sus incursiones expansionistas. El movimiento ha demostrado una vez más que el ejército israelí no puede avanzar sobre suelo libanés sin pagar un alto precio.

El lunes, el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la intensificación de los ataques contra el Líbano, en la violacion de una tregua vigente.

Los ataques israelíes han causado la muerte de más de 3100 personas en el Líbano desde que las fuerzas israelíes intensificaron los ataques contra el país el 2 de marzo.

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