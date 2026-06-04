Araqchi: Destino de Líbano e Irán en guerra es el mismo y exige cese común

El canciller iraní afirmó que el fin de la guerra en Irán y Líbano está interconectado y advirtió que Teherán estaba listo para responder si Israel cumplía sus amenazas contra Beirut.

En una entrevista exclusiva con la cadena libanesa Al-Mayadeen el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, abordó los acontecimientos regionales, la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, las negociaciones con EE.UU. para poner fin a este conflicto, así como las operaciones militares israelíes en el Líbano.

Estamos preparados para una guerra muy larga

Respecto a la situación de su país, dejó claro que Irán no busca la guerra, pero está preparado para seguir defendiéndose si fuera necesario, subrayando así el estatus reforzado de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

“Nunca hemos buscado la guerra. Queremos la paz, pero una paz honorable”, dijo Araqchi, sin embargo, añadió que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para “continuar la guerra, ya sea en términos de capacidad militar, cohesión nacional o determinación para hacer frente a la agresión”.

“Nuestra posición militar es incluso más fuerte que antes de la guerra, ya que pudimos mantener la producción militar durante toda la agresión, y ellos no pudieron detenerla”, agregó, refiriéndose al último episodio de agresión estadounidense-israelí no provocada contra el país, que duró del 28 de febrero al 8 de abril, cuando entró en vigor un alto el fuego.

“Por lo tanto, tenemos la capacidad de continuar la guerra durante el tiempo que sea necesario”, destacó.

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores señaló que “si prevalece la razón, la guerra no se reanudará”.

La guerra cambió la percepción que EE.UU. tenía de la fuerza de Irán

Araqchi argumentó que la reciente agresión cambió la percepción estadounidense sobre la fuerza de Irán.

“En la guerra reciente, los estadounidenses comprendieron de forma tangible el verdadero poder de Irán”, destacó.

Según Araqchi, Washington no llegó a alcanzar sus objetivos, incluida su exigencia inicial de “rendición incondicional”.

“Eso nunca ocurrió”, añadió, refiriéndose a las al menos 100 oleadas de ataques decisivos y de represalia llevados a cabo por las Fuerzas Armadas iraníes ante la agresión, que llevaron al presidente estadounidense Donald Trump a anunciar un alto el fuego unilateral.

No hay ningún proceso de negociación formal en marcha

Actualmente no existe ningún proceso de negociación formal en curso entre Irán y Estados Unidos, señaló el funcionario.

Sin embargo, ambas partes mantienen sus comunicaciones, continuó Araqchi, al tiempo que afirmó que dichas comunicaciones no habían dado lugar a “ningún progreso significativo” en los últimos días.

“Ambas partes están revisando actualmente los marcos existentes y, si las condiciones son propicias, se reanudarán las negociaciones sobre la base de los intereses nacionales de Irán, los derechos del pueblo iraní y el objetivo de poner fin a la guerra tanto en Irán como en el Líbano”, ratificó.

El Frente del Líbano y el alto el fuego entrelazado

Por su parte, Araqchi enfatizó la insistencia de Irán en el cese de la agresión en todos los frentes, incluido el Líbano, como una condición indispensable exigida por la República Islámica como parte de cualquier posible memorando de entendimiento con Estados Unidos.

“No consideramos que el destino de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel sea independiente del destino de la guerra en el Líbano”, reiteró.

“O la guerra termina en ambos lugares, o continúa en ambos lugares”, alertó.

El poder de la Resistencia e Irán, no Trump, obligó a Israel a abandonar su plan de atacar Beirut

El canciller iraní rechazó las insinuaciones de que Trump fuera responsable de la reciente suspensión de los ataques planeados por el régimen israelí contra la capital libanesa, Beirut.

“Lo que detuvo esta situación de guerra en los últimos dos días fue el poder de la resistencia; el poder de las Fuerzas Armadas en Irán y la Resistencia en el Líbano”, declaró el alto diplomático.

Estábamos preparados para responder si Beirut era atacada

Araqchi afirmó que el destino de la guerra está determinado por las capacidades de la resistencia, reafirmando la posición de la República Islámica y enfatizando que estaba plenamente preparada para atacar a Israel si este hubiera atacado Beirut y sus suburbios del sur.

El ministro persa resaltó que Irán advirtió a Washington que un ataque contra Beirut pondría fin de facto al alto el fuego.

“Informamos a la parte estadounidense que, si Beirut era atacada, no lo toleraríamos en absoluto. Desde nuestra perspectiva, el alto el fuego se rompería por completo y nuestras Fuerzas Armadas responderían”, aclaró.

Hezbolá es inseparable de la sociedad, la defensa y la política del Líbano

El funcionario afirmó que el movimiento de Resistencia Hezbolá del Líbano sigue siendo una parte integral de la sociedad, la defensa y la política del país.

“El mundo debe aceptarlo”, dijo Araqchi, y agregó que “nadie puede ignorarlo (a Hezbolá) ni eliminarlo”.

El ministro de Asuntos Exteriores afirmó no estar sorprendido de que Hezbolá siguiera siendo resistente, a pesar del asesinato de sus líderes.

“La resistencia es un ideal. La resistencia no depende de un individuo”, sentenció.

Fin de la guerra en Líbano incluirá la retirada israelí de territorios ocupados

Respecto a la vinculación entre el destino de la guerra en Líbano e Irán, Araqchi dijo: “Israel fue quien nos vinculó con Líbano durante la guerra que nos impusieron… Ellos iniciaron la guerra contra Hezbolá y también aumentaron sus crímenes contra Líbano”.

Hizo hincapié en que Teherán no interfiere en los asuntos internos libaneses, pero el fin simultáneo de la guerra se debe a que Israel se la impuso a ambos países.

Araqchi recalcó que el fin de la guerra iría acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses ocupados, así como de la preservación de la soberanía e integridad territorial del Líbano, en preparación para el inicio de la fase de reconstrucción.

Señaló que varios países habían expresado su disposición a participar en este proceso, criticando la inacción de los organismos internacionales a la hora de condenar la agresión israelí, y recalcó que Irán contribuirá a apoyar al Líbano y a reconstruir lo que la guerra había dejado tras de sí.

tmv