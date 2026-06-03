Irán informa sobre choques con EEUU tras sus nuevas agresiones - Noticiero 16:30

CGRI de Irán informó de los enfrentamientos con fuerzas estadounidenses. La Cancillería de Irán condenó ataques contra un petrolero y una torre en Qeshm.

1- Las Fuerzas Armadas de Irán reafirmaron su compromiso de defender hasta el último aliento la Revolución Islámica y la integridad territorial del país, con motivo del 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P).

2- El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó en detalle sobre los enfrentamientos registrados entre las fuerzas armadas iraníes y estadounidenses.

3- La Cancillería iraní condenó enérgicamente la agresión estadounidense contra un petrolero iraní y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm.

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