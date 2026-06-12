Irán impide el paso ilegal de un buque por el estrecho de Ormuz

La Armada del CGRI interceptó un petrolero que intentaba transitar ilegalmente por el estrecho de Ormuz, frente al condado de Sirik, en el sur de Irán.

Según informó el jueves la agencia de noticias IRIB, citando a una fuente de seguridad iraní, el incidente se produjo tras nuevos actos de agresión y provocaciones marítimas perpetradas la noche anterior por Estados Unidos contra las costas del sur de Irán.

En respuesta directa, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha impuesto un estricto control sobre esta vía marítima estratégica, emitiendo repetidas advertencias públicas de que cualquier navegación insegura o paso no autorizado por el estrecho de Ormuz será considerado una grave amenaza para la seguridad de Irán y la estabilidad regional.

“Tras las acciones criminales del ejército terrorista estadounidense en las costas del sur de Irán, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha cerrado el estrecho de Ormuz a la navegación peligrosa y provocadora”, dijo la fuente.

Añadió que “mediante comunicados reiterados, hemos advertido claramente a todos los buques que no intenten atravesar el estrecho. Tales acciones se consideran una violación directa de la seguridad”.

La fuente hizo hincapié en que la Armada del CGRI tomará medidas decisivas y severas contra cualquier embarcación que se desvíe de la normativa, independientemente de su tipo o nacionalidad.

Advirtió que los capitanes y jefes de buques no deben dejarse engañar por las falsas garantías ni las provocaciones del régimen terrorista estadounidense. Deben acatar estrictamente las directivas de la Armada del CGRI de Irán y permanecer anclados en lugares seguros.

Según la fuente de seguridad, el buque implicado en el último enfrentamiento era un petrolero que había sido declarado infractor del orden marítimo.

Tras recibir claras advertencias de las fuerzas navales del CGRI, el petrolero se vio obligado a abandonar su intento y acatar la prohibición de tránsito por el estrecho de Ormuz.

La Armada del CGRI, actuando en cumplimiento de su deber inherente de proteger la soberanía marítima de Irán, continúa manteniendo una vigilancia constante y un control activo de esta vía marítima estratégica.

“Nuestras fuerzas están llevando a cabo operaciones exhaustivas de vigilancia y patrullaje en el estrecho de Ormuz. Cualquier embarcación que intente atravesar esta arteria vital será interceptada con firmeza y decisión”, añadió la fuente.

Desde la noche del martes, EE.UU. atacó varios puntos de la provincia sureña iraní de Hormozgán bajo el falso pretexto de que un helicóptero Apache fue derribado cerca del estrecho de Ormuz.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respondieron a estas agresiones y lanzaron ataques contra bases de EE.UU. en la región. El CGRI de Irán atacó 21 objetivos estadounidenses en la región, incluidos los hangares de los cazas estadounidenses F-35, F-15 y F-16 en la base aérea y centro de control de Al-Azraq (Jordania). Asimismo, el Ejército iraní atacó con diversos drones cargados de explosivos la Quinta Flota de este país en Baréin.

Además, la Autoridad de Gestión de la Vía Navegable del Golfo Pérsico anunció el miércoles que “debido a las tensiones provocadas por las fuerzas agresoras estadounidenses en la región y al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas iraníes, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.

El 8 de abril, a los cuarenta días de la segunda guerra no provocada de la coalición estadounidense-israelí, estallada el 28 de febrero, entró en vigor un alto el fuego que se debilita cada vez más por las violaciones y demandas excesivas de Washington.

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