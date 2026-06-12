En Bolivia “Gran Marcha” indígena exige renuncia de Rodrigo Paz

Indígenas, campesinos y obreros marchan en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis con muertos, heridos y detenidos.

Tras cinco semanas consecutivas de marchas, bloqueos y protestas, organizaciones sociales continúan presionando al gobierno de Rodrigo Paz para que el mandatario presente su renuncia.

Pese a la promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción y permite la intervención militar en caso de que la policía sea rebasada, las protestas se han radicalizado en las últimas jornadas.

Campesinos, indígenas y obreros advirtieron que no permitirán la privatización de los recursos naturales, pues, según denuncian, el gobierno estaría coordinando con Donald Trump la entrega de los mismos a intereses extranjeros.

El hartazgo por las políticas neoliberales —como la venta de la denominada “gasolina basura” y el gobierno por “decretazos”— radicalizó las medidas de los movilizados, quienes sentenciaron que: “El presidente se irá por la puerta o por la ventana”.

En medio de una fuerte represión y gasificación, campesinos, indígenas y obreros protagonizaron una gran marcha contra las políticas gubernamentales de Rodrigo Paz, exigiendo la renuncia del presidente como única solución a la crisis que enfrentan los bolivianos.

Sdenka Saavedra, La Paz.

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