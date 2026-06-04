Bolivianos recuerdan el legado antiimperialista del Imam Jomeini

Diplomáticos, académicos y defensores de DD.HH. recordaron el legado antiimperialista de Jomeini en el 37.º aniversario de su fallecimiento.

En el aniversario de su fallecimiento, las enseñanzas del fundador de la República Islámica siguen siendo guía para quienes resisten al imperialismo y al sionismo.

El funeral del Imam Jomeini, el 3 de junio de 1989 en Teherán, contó con la participación de más de diez millones de personas, estableciendo un récord Guinness como el más multitudinario del mundo.

Hoy, a más de tres décadas de su partida, sus enseñanzas han sido el faro que ha dado la victoria a la nación persa frente a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen israelí.

Ruholá Jomeini puso la causa palestina en el centro de la escena internacional. Su frase —“la revolución es a favor de los oprimidos”— sigue vigente más de tres décadas después como guía para los pueblos libres del mundo que hoy honran su memoria.

37 años después el Imam Jomeini, continúa siendo una voz contra el imperio, no solamente en Irán, no solo en Palestina; sino a favor de todos los pueblos oprimidos del mundo, porque su legado es presente, no es pasado, y hoy lo hemos recordado en Bolivia.

Sdenka Saavedra, La Paz.

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